गढ़ गंगा मेला: भैंसा दौड़ पर तीसरी आंख की पैनी नजर, 100 से अधिक को नोटिस; 5 प्वाइंट्स पर तैनात होगी QRT
गढ़ गंगा मेले में भैंसा दौड़ रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है। पांच स्थानों पर क्यूआरटी तैनात ...और पढ़ें
HighLights
भैंसा दौड़ रोकने के लिए पुलिस की व्यापक तैयारी
पांच स्थानों पर क्यूआरटी की टीमें तैनात की जाएंगी
100 से अधिक लोगों को नोटिस, सीसीटीवी से निगरानी
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। गंगा मेले पर होने वाली भैसा दौड़ को रोकने के लिए पुलिस ने इस बार काफी समय पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी हैं। इसके लिए मेले से पूर्व ही पिछली बार चिन्हित किए गए लोगों को जहां नोटिस जारी किए जा रहे हैं तो वहीं क्यूआरटी को जिले में पांच स्थानों पर तैनात किया जाएगा।
कार्तिक पूर्णिमा मेले में व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कार्य कर रहे हैं। मेले में कच्ची शराब एवं भैसा दौड़ को रोकना पुलिस प्रशासन के लिए सर्वाधिक चुनाैती भरा होता है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल यादव ने बताया कि पिछले मेले में भैसा दौड़ कराने वाले कई जनपद के 100 से अधिक लोगों को जहां नोटिस जारी कर दिया गया है तो वहीं इस बार पांच स्थानों बाबूगढ़, ततारपुर, वैठ, नानपुर तथा गढ़ चौपला पर क्यूआरटी (त्वरित प्रक्रिया दल) की टीम को लगाया जाएगा।
हर टीम में होंगे 20-30 जवान
प्रत्येक टीम में 20 से लेकर 30 जवान शामिल होंगे। इसके साथ ही इन मार्गो पर सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। बार्डर के थानों एवं पुलिस चौकियों पर पशु क्रूरता रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पोस्टर आदि चश्पा किया जाएंगे।
इसके अतिरिक्त मेला स्थल से लेकर हाईवे तक अनेक स्थानों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियम तोड़ने वाले लोगों पर पशु क्रूरता नियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए सभी तैयारियों को समय रहते पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कच्ची शराब की बिक्री रोकने तथा ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र के आसपास के गांवों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
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