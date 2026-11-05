गढ़ गंगा मेले में पहली बार सजेगी 'स्वदेशी अश्व प्रदर्शनी', अपने घोड़े को दिलाना चाहते हैं खिताब तो जानिए नियम

जागरण संवाददाता, हापुड़। कार्तिक पूर्णिमा मेले में इस बार गंगा स्नान के साथ देशी अश्व नस्लों की शान भी देखने को मिलेगी। गढ़मुक्तेश्वर की सांस्कृतिक और पशुपालन परंपरा को नई पहचान देने के लिए पहली बार स्वदेशी अश्व प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।

इसमें विभिन्न नस्लों के घोड़ों की खूबसूरती, कद-काठी और विशेषताओं का प्रदर्शन होगा। इसके लिए पशुपालकों को अपने घोड़ों के साथ प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। प्रदर्शनी के लिए 17 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से पंजीकरण शुरू होगा।

पशु बाजार सेक्टर, गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी के लिए पंजीकरण 17 से 19 नवंबर तक शाम पांच बजे तक कराया जा सकेगा। वहीं 20 नवंबर को सुबह 10 बजे तक पंजीकरण की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रदर्शनी में कुल छह श्रेणियों में घोड़ों को शामिल किया जाएगा।

घोड़ों का स्वस्थ होना अनिवार्य प्रदर्शनी में शामिल होने वाले घोड़ों का स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसके लिए पशुपालकों को अपने क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनवाना होगा। प्रमाणपत्र में एंटी रेबीज और टेटनस वैक्सीनेशन के साथ डीवॉर्मिंग (पेट के कीड़ों की दवा देने) की तारीख भी दर्ज होनी चाहिए। निर्धारित स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने वाले घोड़ों को ही प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा।