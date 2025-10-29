गंगा किनारे बसा तंबुओं का शहर... देखते ही बनती है खूबसूरती, 35 लाख से ज्यादा आएंगे श्रद्धालु

Language
    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:54 PM (IST)

    हापुड़ के खादर मेले में श्रद्धालुओं का आगमन तेजी से हो रहा है, जिससे गंगा किनारे तंबुओं का शहर बस रहा है। जिला पंचायत सड़कें ठीक कराने और पानी की व्यवस्था करने में जुटी है। अनुमान है कि 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। मेला 4 नवंबर से शुरू होगा।  

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में खादर मेले में पड़ाव डालने का सिलसिला तेज होने के साथ ही बाहरी जनपदों से पुलिस की आमद में भी तेजी आ गई है। गंगा के तटीय क्षेत्र से जुड़े कई मील लंबे जंगल में तंबुओं की महानगरी बसने का क्रम बढ़ने के साथ ही पुलिस प्रशासन समेत सरकारी विभागों की गतिविधियां भी काफी हद तक बढ़ गई हैं।

    पौराणिक गढ़ गंगा मेले का श्रीगणेश इस बार चार नवंबर को होना है। हालांकि, व्यापारियों समेत श्रद्धालुओं द्वारा मेला स्थल पर टैंट तंबू गाढ़कर पड़ाव डालने का सिलसिला काफी तेज हो गया है। जिसके चलते गंगा नदी के तटीय क्षेत्र वाला करीब पंद्रह मील लंबा जंगल धीरे-धीरे तंबुओं की महानगरी के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है।

    विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान लगाने वाले भी अपनी लेबर के साथ मेले में पहुंचकर जरूरी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। जिला पंचायत विभाग अस्थाई सड़कों के निर्माण से लेकर उनकी मरम्मत, पथ प्रकाश के लिए लाइन खिंचवाना, पानी के लिए हैंडपंप लगवाने के साथ ही वीआईपी कैंप बनवाने की कवायद में जुटा हुआ है।

    इस बार मेले में 35 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं का आगमन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिनकी सुरक्षा के लिए तीन जोन से पुलिस कर्मियों आने हैं जिसमें कानपुर, आगरा और मेरठ जोन सहित 20 जनपदों से अधिक करीब पांच हजार पुलिस कर्मियों समेत कई यूनिटों से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। मेले की पुलिस लाइन में अबतक पंद्रह सो पुलिस कर्मियों ने आमद दर्ज कराई है।

    जिसके चलते मेला क्षेत्र से लेकर संपर्क मार्गों पर थाने बनवाने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कहलाए जाने वाले प्वाइंटों पर पुलिस की तैनाती का क्रम चालू होने लगा है। मेला प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि मंगलवार की देर शाम तक रिजर्व पुलिस लाइन में बाहरी जनपदों से आए पुलिस कर्मियों ने अपनी आमद करा ली है, जबकि पीएसी की कंपनियां, पीएसी बल, खुफिया विभाग, एरएरएफ कंपनी भी मेला स्थल पर आ चुकी हैं।

    बताया गया कि मेले के आठ दिन शेष रह गए हैं, मेले में व्यापारी अपनी दुकानों से लेकर अन्य प्रतिष्ठान और मनोरंजन से जुड़े साधनों को तैयार करने की भरपूर कवायद कर रहे हैं। मेले की सुरक्षा को लेकर जगह जगह बनाए हुए वाच टावर फिलहाल खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि बाहरी जनपदों से पुलिस की आमद अभी तक तेजी नहीं पकड़ पाई है।

    सीओ सिटी वरुण मिश्रा का कहना है कि बाहरी जनपदों से पुलिस की आमद तेजी होते ही वाच टावरों के साथ ही अस्थाई तैनातों में तैनाती का क्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा।