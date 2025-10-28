भाकियू भानु ने कर्मचारी को दो घंटे तक बनाया बंधक, श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। भाकियू भानु के कार्यकर्ताओं ने जमीन न मिलने पर जिला पंचायत के कर्मचारी को बंधक बना लिया, जिसे बाद में डीएम के आश्वासन पर छोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं पर जोर दिया, वहीं डीएम ने निरीक्षण कर दिशा-निर्देश दिए। भाकियू भानु के जिलाध्यक्ष ने जमीन पर दूसरों के टैंट लगने पर नाराजगी जताई थी।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसको लेकर अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।
वहीं, इस बीच मेले में जमीन नहीं देने से नाराज भाकियू भानु के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत के एक कर्मचारी को बंधक बना लिया। डीएम के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी को छोड़ा।
गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक पूर्णिमा मेले में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी तथा अधिकारियों को मेले में उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए थे। सोमवार की दोपहर डीएम अभिषेक पांडेय ने मेले का निरीक्षण किया तथा सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस बीच कई स्थानाें पर मेले के मानचित्र लगाए गए हैं, जिससे यात्रीगण आराम से अपने सेक्टर तक पहुंच सके। इसी कड़ी में सोमवार को डीएम अभिषेक पांडेय ने मेले का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं की स्थिति को जाना। उन्होंने श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सभी कार्य तय समय के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिपं के कर्मचारी को बनाया बंधक
सोमवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष कौशेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में पदाधिकारी मेले में पहुंचे तो वहां अपनी जमीन पर दूसरे लोगों को टैंट लगा देख भड़क गए। उन्होंने जिला पंचायत के कर्मचारियों पर रुपये लेकर दूसरे लोगों को जमीन बेचने का आरोप लगाया तथा अमरजीत नामक कर्मचारी को बंधक बना लिया।
इस बात की सूचना मिलने के बाद डीएम ने भाकियू भानु के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की तथा दूसरे स्थान पर जमीन उपलब्ध कराई। इसके बाद कर्मचारी को बंधन मुक्त किया।
