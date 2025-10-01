Language
    गंगा का जलस्तर घटने पर भी कटान जारी, फसलें बहने से टेंशन में हापुड़ के किसान

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:32 PM (IST)

    हापुड़ में गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद भी कटाव जारी है जिससे किसानों की फसलें बह गई हैं और चारे की कमी हो गई है। खादर क्षेत्र के किसान आर्थिक रूप से बहुत पीछे चले गए हैं और उन्हें किसी भी स्तर से राहत नहीं मिल पा रही है।

    गंगा जल उतरने के बाद कटान ने किसानों की मुश्किल बढ़ाई।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गंगा का जल स्तर सामान्य होने के बाद भी कटान जारी है। गंगा कटान में किसानों की फसल बह गई वहीं चारे की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। खादर का किसान आर्थिक रूप से बहुत पीछे चला गया जबकि किसी भी स्तर से राहत नहीं मिल पाने से परेशानी में फंसा हुआ है।

    पहाड़ में लगातार बारिश होने बादल फटने पर गंगा अपने रौद्र रूप में रही करीब डेढ़ माह गंगा का जल जंगल के साथ आबादी में घुसा तो 40 हजार आबादी संकट के दौर से गुजरी। गंगा अपने बहाव में किसान की फसल बहा ले गई जिससे पशुओं के चारे की मार झेलनी पड़ रही। गंगा का जल स्तर सामान्य होने के बाद भी गंगा कटान कर रही है। जिसके चलते किसान की चिंता कम नहीं हो पा रही है।

    किसान दया चंद राणा ने बताया कि गंगा का जल उतर गया मगर कटान जारी है। किसान की फसल के साथ भूसा भी गंगा में समा गया। खादर के किसान दूर दराज से घास लाने को मजबूर है। सरकार से किसान के नुकसान की अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। इस समय किसान को राहत के रूप में मरहम लगाने की जरूरत है।