गंगा का जलस्तर घटने पर भी कटान जारी, फसलें बहने से टेंशन में हापुड़ के किसान

हापुड़ में गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद भी कटाव जारी है जिससे किसानों की फसलें बह गई हैं और चारे की कमी हो गई है। खादर क्षेत्र के किसान आर्थिक रूप से बहुत पीछे चले गए हैं और उन्हें किसी भी स्तर से राहत नहीं मिल पा रही है।

पहाड़ में लगातार बारिश होने बादल फटने पर गंगा अपने रौद्र रूप में रही करीब डेढ़ माह गंगा का जल जंगल के साथ आबादी में घुसा तो 40 हजार आबादी संकट के दौर से गुजरी। गंगा अपने बहाव में किसान की फसल बहा ले गई जिससे पशुओं के चारे की मार झेलनी पड़ रही। गंगा का जल स्तर सामान्य होने के बाद भी गंगा कटान कर रही है। जिसके चलते किसान की चिंता कम नहीं हो पा रही है।