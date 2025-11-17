Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुखार से युवती की मौत, पूरे गांव में दहशत का माहौल; स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:37 PM (IST)

    हापुड़ के सिंभावली में बुखार से पीड़ित एक युवती की मौत हो गई, जिससे गांव में दहशत फैल गई है। परिजनों के अनुसार, युवती का इलाज चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में कैंप लगाने की मांग की है, क्योंकि कई अन्य लोग भी बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में सिंभावली के रतुपुरा गांव में शनिवार को बुखार से पीड़ित युवती की मौत हो गई है। गांव में मौत होने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। वहीं, ग्रामीणों स्वास्थ्य विभाग से गांव में कैंप लगाए जाने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंभावली ब्लाक के रतुपुरा गांव के परवेज अली ने बताया कि गांव के फराहिम की बीस वर्षीय बेटी गुलशमा की बुखार से मौत हुई है। परिजनों के अनुसार, युवती को पिछले तीन दिन से बुखार था। जिसका प्राइवेट अस्पताल में उपचार कर रहे थे, आराम नहीं मिलने पर शुक्रवार को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया था।

    शनिवार को 20 वर्षीय गुलशमा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। युवती की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बुखार से हुई मौत के बाद ग्रामीणों में भी दहशत है।

    यह भी पढ़ें- SIR को लेकर कितने गंभीर हैं अधिकारी-कर्मचारी, मीटिंग में DM का पारा हुआ हाई; 79 को जारी किए नोटिस

    सिखेड़ा सीएचसी प्रभारी का कहना है कि इस संबंध में जानकारी मिली है। गांव में टीम को भेजकर मौत का कारण जानने का प्रयास है और जरूरत पड़ने पर गांव में कैंप भी कराया जाएगा।

    गांव में काफी लोगों बुखार से पीड़ित

    ग्रामीणों ने बताया कि गांव में काफी लोग बुखार से पीड़ित है। गांव की पूर्व प्रधान आबदा, हुस्नजहां, जहिर, गुफरान समेत दर्जनों लोग बुखार की चपेट में है। ग्रामीणों ने गांव में कैंप लगाया जाने की मांग की है।