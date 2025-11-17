बुखार से युवती की मौत, पूरे गांव में दहशत का माहौल; स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में सिंभावली के रतुपुरा गांव में शनिवार को बुखार से पीड़ित युवती की मौत हो गई है। गांव में मौत होने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। वहीं, ग्रामीणों स्वास्थ्य विभाग से गांव में कैंप लगाए जाने की मांग की है।

सिंभावली ब्लाक के रतुपुरा गांव के परवेज अली ने बताया कि गांव के फराहिम की बीस वर्षीय बेटी गुलशमा की बुखार से मौत हुई है। परिजनों के अनुसार, युवती को पिछले तीन दिन से बुखार था। जिसका प्राइवेट अस्पताल में उपचार कर रहे थे, आराम नहीं मिलने पर शुक्रवार को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया था।

शनिवार को 20 वर्षीय गुलशमा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। युवती की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बुखार से हुई मौत के बाद ग्रामीणों में भी दहशत है।

सिखेड़ा सीएचसी प्रभारी का कहना है कि इस संबंध में जानकारी मिली है। गांव में टीम को भेजकर मौत का कारण जानने का प्रयास है और जरूरत पड़ने पर गांव में कैंप भी कराया जाएगा।

गांव में काफी लोगों बुखार से पीड़ित

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में काफी लोग बुखार से पीड़ित है। गांव की पूर्व प्रधान आबदा, हुस्नजहां, जहिर, गुफरान समेत दर्जनों लोग बुखार की चपेट में है। ग्रामीणों ने गांव में कैंप लगाया जाने की मांग की है।