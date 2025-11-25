Hapur News: जमीन की पैमाइश के लिए 15 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा किसान, अब SDM ने किया समाधान का वादा

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में तहसील क्षेत्र के कन्नौर गांव में रहने वाला एक किसान अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए पिछले 15 वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बावजूद उसको सिर्फ आश्वासन एवं तारीख का झुनझुना थमा कर परेशान किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के कन्नौर गांव में रहने वाले किसान भंवर सिंह सिस्टम की कार्यशैली का दंश पिछले 15 वर्षों से झेल रहे हैं। किसान भंवर सिंह ने बताया कि उसकी कागजों में जमीन पूर्ण है, लेकिन मौके पर जमीन का रकबा कम है। इसको लेकर वह वर्ष 2010 से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है।

संपूर्ण समाधान दिवस एवं थाने में आयोजित समाधान दिवस में डीएम से लेकर अन्य अधिकारियों को उसने जमीन की पैमाइश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन हर बार उसको कागज पर जल्द ही समस्या हल करने के निर्देश देकर वापस कर दिया गया।