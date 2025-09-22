Hapur Crime: 30 घंटे बाद भी पुलिस नहीं लगा सकी सुराग, बदमाशों ने किसान को मारी थी गोली

हापुड़ के मानक चौक गांव में किसान तश्वीर सिंह को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के 30 घंटे बाद भी पुलिस को अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है। किसान का मेरठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में मानक चौक गांव में किसान को गोली मारने वाले बदमाशों का 30 घंटे बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं, घायल किसान का गंभीर हालत में मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के मानक चौक गांव में तश्वीर सिंह उर्फ पिंटू चौधरी उम्र 45 वर्ष खेती करते हैं। उनके खेतों में नीबू का बाग लगा हुआ है। शनिवार को वह नीबू बाजार में बेचने के बाद दोपहर के समय वह घर जाकर बैठे ही थे कि तभी कोई फोन कॉल आने के बाद बाग में पहुंच गए थे।