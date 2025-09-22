Hapur Crime: 30 घंटे बाद भी पुलिस नहीं लगा सकी सुराग, बदमाशों ने किसान को मारी थी गोली
हापुड़ के मानक चौक गांव में किसान तश्वीर सिंह को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के 30 घंटे बाद भी पुलिस को अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है। किसान का मेरठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में मानक चौक गांव में किसान को गोली मारने वाले बदमाशों का 30 घंटे बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं, घायल किसान का गंभीर हालत में मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है।
गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के मानक चौक गांव में तश्वीर सिंह उर्फ पिंटू चौधरी उम्र 45 वर्ष खेती करते हैं। उनके खेतों में नीबू का बाग लगा हुआ है। शनिवार को वह नीबू बाजार में बेचने के बाद दोपहर के समय वह घर जाकर बैठे ही थे कि तभी कोई फोन कॉल आने के बाद बाग में पहुंच गए थे।
इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनके गले में गोली मार दी थी। इससें वह लहूलुहान हालत में वहीं गिर पड़े। गोली की आवाज सुनकर दौड़े अन्य किसानों को आता देख बदमाश मौके से फरार हो गए।
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे स्वजन ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। आपरेशन के बाद भी किसान की हालत चिंता जनक बनी हुई है। इस घटना को 30 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान का कहना है कि बदमाशों की पहचान करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
