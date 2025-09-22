हापुड़ में सामने आई जमीन हड़पने की साजिश, शिकायत मिलने पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
हापुड़ के खेड़ा गांव में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। नरेश चंद मित्तल नामक पीड़ित ने आरोप लगाया है कि ओमप्रकाश सैनी समेत छह लोगों ने फर्जी कागजात बनवाकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की छानबीन कर रही है।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। एक पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर अदालत के आदेश से पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित नरेश चंद मित्तल का आरोप है कि उन्होंने साल 1982 में गांव में करीब एक बीघा जमीन खरीदी थी। ओमप्रकाश सैनी समेत छह लोगों पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के पूर्व मालिक के साथ मिलकर नकली कागजात बनवाए और उनकी जमीन पर दावा करने की कोशिश की।
पीड़ित का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और उनकी जान तथा संपत्ति को खतरा पैदा हो गया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और सभी पक्षों से जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस नकली कागजात और जमीन पर कब्जे के प्रयासों की दिशा में जांच कर रही है।
