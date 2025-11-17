Language
    किसान की हत्या बनी पहेली, 2 महीना में हत्यारों का सुराग नहीं सकी हापुड़ पुलिस

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर में किसान तस्वीर सिंह की हत्या का मामला दो महीने बाद भी अनसुलझा है। 20 सितंबर 2025 को खेत पर बुलाकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अभी तक हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है, जिससे परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। एसएचओ का कहना है कि पुलिस जल्द ही मामले को सुलझा लेगी।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। किसान को जंगल में बुलाकर गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में दो महीना बीत गए। हत्या जैसे गंभीर मामले में भी दो महीना में पुलिस हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है।

    बता दें कि कोतवाली के गांव मानक चौक के रहने वाले किसान तस्वीर सिंह को दो महीना पहले 20 सितंबर 2025 को फोन कर खेत पर बुलाया था। किसान खेत पर पहुंचा तो इसी दौरान आरोपी गोली मारकर फरार हो गए थे। जंगल में काम कर रहे किसान और परिवार के लोगों ने घायल अवस्था में किसान तस्वीर सिंह को उपचार के लिए मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया था। मेरठ अस्पताल में उपचार दौरान घायल किसान ने दम तोड़ दिया था।

    वहीं, दो महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हत्यारोपी घूम रहे है जबकि किसान के परिवार वाले न्याय की उम्मीद में पलक बिछाए बैठे है। किसान की हत्या दो महीना से एक पहेली बनी हुई है।

    आखिर कौन है हत्यारा जो इतने लंबे समय तक छुपा हुआ है। मानक चौक के किसान तस्वीर की हत्या के मामले में बहुत नजदीक पहुंच गए है। हत्या की गुत्थी बहुत जल्दी सुलझा दी जाएगी। - मनोज बालियान, एसएचओ गढ़ मुक्तेश्वर