किसान की हत्या बनी पहेली, 2 महीना में हत्यारों का सुराग नहीं सकी हापुड़ पुलिस

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। किसान को जंगल में बुलाकर गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में दो महीना बीत गए। हत्या जैसे गंभीर मामले में भी दो महीना में पुलिस हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है।

बता दें कि कोतवाली के गांव मानक चौक के रहने वाले किसान तस्वीर सिंह को दो महीना पहले 20 सितंबर 2025 को फोन कर खेत पर बुलाया था। किसान खेत पर पहुंचा तो इसी दौरान आरोपी गोली मारकर फरार हो गए थे। जंगल में काम कर रहे किसान और परिवार के लोगों ने घायल अवस्था में किसान तस्वीर सिंह को उपचार के लिए मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया था। मेरठ अस्पताल में उपचार दौरान घायल किसान ने दम तोड़ दिया था।