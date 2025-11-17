Language
    कारखाने में हजारों के माल पर किया हाथ साफ, CCTV फुटेज में कैद हुआ आरोपी शातिर

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    हापुड़ के एक ट्रक-ट्रोला कारखाने से चोर ने 25 हजार का सामान चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हो गया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चोर को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में दिल्ली रोड पर स्थित एक ट्रक-ट्रोला निर्माण कारखाने से पिछले चार-पांच दिनों में एक शातिर चोर ने 25 हजार रुपये का कीमती सामान चोरी कर लिया। चोर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गए।

    रविवार को पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है। जिसके आधार पर जांच शुरू हो गई है। पुलिस में दी तहरीर में गांव सबली के वसीम ने बताया कि उसका कारखाना चमरी के सामने दिल्ली रोड पर स्थित है। यहां ट्रक-ट्रोला निर्माण के लिए विभिन्न कीमती सामग्री जैसे धातु के पुर्जे, टूल्स और अन्य उपकरण रखे जाते हैं। पिछले चार-पांच दिनों से एक युवक कारखाने में चुपके-चुपके घुसता था। वह दबे पांव आता, सामान चुराता और फौरन गायब हो जाता। शुरू में उसे अपने ही कर्मचारियों पर शक हुआ, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने पर सच्चाई सामने आई।

    फुटेज में दिख रहा है कि संदिग्ध युवक बार-बार कारखाने में घुसकर सामान चोरी कर रहा है। अनुमानित नुकसान 25 से 30 हजार रुपये का है। चोर इतना शातिर है कि वह रात के अंधेरे में या कर्मचारियों के ध्यान न देने पर चोरी करता था।

    कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि तहरीर मिलते ही जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध की पहचान जल्द हो जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।