    भाकियू संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 6 घंटे रखा नजरबंद, सीएम योगी से क्यों मिलना चाहते थे सरनजीत सिंह?

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर में भाकियू संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने छह घंटे तक नजरबंद रखा। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसानों की समस्याओं पर बात करना चाहते थे, जिसमें गन्ना भुगतान और दर बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल थे। पुलिस को सूचना मिलने पर उन्हें कार्यकर्ताओं सहित नजरबंद कर दिया गया, जिससे वे मुख्यमंत्री को ज्ञापन नहीं दे पाए।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने छह घंटे तक उनके आवास पर नजर बंद रखा। मुख्यमंत्री से किसानों की समस्याओं को लेकर वार्ता करना चाहते थे। पुलिस को सूचना मिलते ही नजर बंद कर दिया।

    खादर क्षेत्र मेले स्थल पर अचानक देर रात्रि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेले के कार्य की समीक्षा करने का कार्यक्रम तय हुआ। जिसकी सूचना भाकियू संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह को मिली। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को मेले में पहुंचने की अपील की थी।

    राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देकर किसानों की समस्याओं को लेकर वार्ता की जाती, जिसमें किसानों के गन्ना भुगतान, गन्ने का दर बढ़ाने की मांग और निराश्रित पशुओं को पकड़वाने के सहित अन्य मांगो को लेकर वार्ता करनी थी।

    इसकी जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने नजर बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक सभी कार्यकर्ताओं सहित नजर बंद किया गया।