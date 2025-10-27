भाकियू संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 6 घंटे रखा नजरबंद, सीएम योगी से क्यों मिलना चाहते थे सरनजीत सिंह?

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने छह घंटे तक उनके आवास पर नजर बंद रखा। मुख्यमंत्री से किसानों की समस्याओं को लेकर वार्ता करना चाहते थे। पुलिस को सूचना मिलते ही नजर बंद कर दिया।

खादर क्षेत्र मेले स्थल पर अचानक देर रात्रि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेले के कार्य की समीक्षा करने का कार्यक्रम तय हुआ। जिसकी सूचना भाकियू संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह को मिली। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को मेले में पहुंचने की अपील की थी।