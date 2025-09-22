Language
    Hapur: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा किसान की मौत का राज, पर इन सवालों ने घुमाया हर किसी का दिमाग

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:16 PM (IST)

    हापुड़ के एक गांव में किसान बलवीर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बिजली के करंट से मौत की पुष्टि हुई है लेकिन परिजनों को हत्या की आशंका है। घटनास्थल से बिजली के तारों की दूरी और कुछ अनसुलझे सवालों ने मामले को रहस्यमय बना दिया है। पुलिस हत्या और हादसे दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।

    दूर तक नहीं विद्युत लाइन फिर भी करंट से किसान की मौत।

    ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जनपद के हाईकोर्ट गांव में किसान बलवीर सिंह की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में विद्युत करंट से मौत की पुष्टि होने के बाद अब परिजन हत्या होने की आशंका से ग्रसित है। घटनास्थल एवं विद्युत तारों की दूरी को लेकर अब परिजन एवं गांव में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

    सिंभावली थाना क्षेत्र के राजपुर हाईकोर्ट गांव में रहने वाले बलवीर सिंह उम्र करीब 65 वर्ष 12 सितंबर को खेतों पर यूरिया डालने के लिए गए थे। जब वह कई घंटे बाद भी घर नहीं आए तो स्वजन को चिंता हुई। इसके बाद वह उनको तलाशते हुए खेतों पर पहुंचे तो वह ईंख के खेत में करीब 70 फिट अंदर पड़े हुए थे। उनकी कमर एवं पैर पर जलने जैसे निशान थे। इस बीच पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया था।

    पुलिस के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किसान की मौत विद्युत करंट लगने से होने की बात सामने आई है। इसके बाद अब किसान के स्वजन एवं गांव में इस मौत को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

    वहीं, स्वजन धर्मेंद्र, वीरेंद्र आदि ने बताया कि जिस स्थान पर बलवीर सिंह का शव पड़ा हुआ था, वहां आसपास कोई विद्युत तार नहीं है। घटना स्थल से यदि सीधे खेतों में चले तो करीब 300 मीटर तो वहीं चकराेड के माध्यम से करीब 500 मीटर की दूरी पर विद्युत लाइन गुजर रही है। यहीं सवाल अब स्वजन एवं ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

    स्वजन ने बताया कि संभवत बलवीर सिंह की किसी अन्यत्र स्थान पर विद्युत करंट लगाकर हत्या करने के बाद शव को खेत में फेका गया है।

    कुछ अनसुलझे सवाल

    • घटना स्थल से 300 मीटर तक विद्युत लाइन नहीं होने से किसान करंट की चपेट में कैसे आया?
    • यदि किसी कारण वश किसान करंट की चपेट में आया तो वह विद्युत तार के पास होना चाहिए था?
    • यदि किसी कारण से वह करंट लगने के बाद अलग हुए तो सड़क के बजाए ईंख के खेत में 70 फिट अंदर कैसे पहुंचे?

    घटना स्थल से 150 मीटर की दूरी पर एक सौर ऊर्जा का कनेक्शन है। इसके अतिरिक्त करीब 250 मीटर दूरी पर विद्युत लाइन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से किसान की मौत आई है। पूरे मामले में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हत्या अथवा हादसा दोनों को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। - महेंद्र सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक, सिंभावली