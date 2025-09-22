Hapur: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा किसान की मौत का राज, पर इन सवालों ने घुमाया हर किसी का दिमाग

हापुड़ के एक गांव में किसान बलवीर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बिजली के करंट से मौत की पुष्टि हुई है लेकिन परिजनों को हत्या की आशंका है। घटनास्थल से बिजली के तारों की दूरी और कुछ अनसुलझे सवालों ने मामले को रहस्यमय बना दिया है। पुलिस हत्या और हादसे दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जनपद के हाईकोर्ट गांव में किसान बलवीर सिंह की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में विद्युत करंट से मौत की पुष्टि होने के बाद अब परिजन हत्या होने की आशंका से ग्रसित है। घटनास्थल एवं विद्युत तारों की दूरी को लेकर अब परिजन एवं गांव में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

सिंभावली थाना क्षेत्र के राजपुर हाईकोर्ट गांव में रहने वाले बलवीर सिंह उम्र करीब 65 वर्ष 12 सितंबर को खेतों पर यूरिया डालने के लिए गए थे। जब वह कई घंटे बाद भी घर नहीं आए तो स्वजन को चिंता हुई। इसके बाद वह उनको तलाशते हुए खेतों पर पहुंचे तो वह ईंख के खेत में करीब 70 फिट अंदर पड़े हुए थे। उनकी कमर एवं पैर पर जलने जैसे निशान थे। इस बीच पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया था।