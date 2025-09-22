Language
    Hapur: ट्रैक्टर के नीचे दबकर टूट गई किसान की सांसें, मौत से परिवार में मचा कोहराम; गांव में पसरा मातम

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:50 AM (IST)

    हापुड़ के कल्याणपुर में एक दुखद घटना में 55 वर्षीय किसान अनिल चौहान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। वह कूलपुर में खेत की जुताई करके लौट रहे थे जब ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। राहगीरों ने ग्रामीणों को सूचित किया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अनिल अपने पीछे पत्नी और तीन बेटे छोड़ गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    ट्रैक्टर के नीचे दबकर किसान की दर्दनाक मौत।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ के  कल्याणपुर में रहने वाले एक किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह ट्रैक्टर को सीधा करके शव को बाहर निकाला। इस दुर्घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है

    गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में रहने वाले अनिल चौहान उम्र करीब 55 वर्ष खेती के साथ ही ट्रैक्टर से जुताई आदि का कार्य करते थे।

    रविवार को वह कूलपुर के पास किसी किसान के खेतों की हैरो से जुताई करने के बाद वापस आ रहे थे। जैसे ही वह कूलपुर एवं कल्याणपुर के बीच पहुंचे तो अचानक ट्रैक्टर असंतुलित होकर खेत में पलट गया, जिससे अनिल ट्रैक्टर के नीचे दब गए।

    इस बीच वहां से गुजर रहे किसी राहगीर ने इस घटना को देखा तो उसने मोबाइल के माध्यम से अन्य ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे किसानों ने किसी तरह ट्रैक्टर को सीधा करके अनिल चौहान काे बाहर निकाला, लेकिन इससे पूर्व ही उनकी मौत हो गई।

    स्वजन ने बताया कि अनिल मूलरूप से मेरठ के मवाना क्षेत्र के ढकौली गांव के रहने वाले थे। करीब 25 वर्ष पूर्व अनिल ने यहां जमीन आदि खरीदने के बाद मकान बना लिया था। इस घटना के बाद स्वजन में हाहाकर मच गया है।

    वहीं, मृतक अपने पीछे तीन बेटे एवं पत्नी को छोड़ गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।