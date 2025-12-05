हापुड़ से बना मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी, लेखपाल और तहसीलदार पाए गए दोषी; कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

मुकुल मिश्रा, हापुड़। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की मौत के बाद दो महिलाओं ने खुद को उसकी पत्नी बताते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया था। दोनों ने मृतक आश्रित में नौकरी पाने और ग्रेच्युएटी का लाभ लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किए थे। इस मामले में सिविल न्यायालय में भी वाद दायर किया गया था।

वहीं, जांच में हापुड़ से बना मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। इस मामले में मृतक कर्मचारी की कथित पहली पत्नी और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। न्यायालय ने महिला और तीन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं जबकि, तत्कालीन एसडीएम शुभम श्रीवास्तव व तहसीलदार प्रवीण कुमार काे दोषमुक्त करार दिया है।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की माैत के बाद अगस्त में दिलचस्प मामला सामने आया था। मृतक आश्रित में नौकरी पाने के लिए कर्मचारी की पत्नी बनकर दो महिलाएं सामने आई थीं। इनमें एक चमोली की रहने वाली है और दूसरी हापुड़ की निवासी है।

वहीं, दोनों महिलाओं ने कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र दाखिल किया था। कर्मचारी की असली पत्नी का निर्धारण होने तक विभाग ने नियुक्ति रोक दी गई थी। यह था मामला उत्तराखंड के चमोली जिले के थाना गोपेश्वर की रहने वाली चंद्रकला वर्मा ने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था। चंद्रकला ने बताया था कि उनका विवाह बुलंदशहर जिले के स्याना के रहने वाले अरुण वर्मा से 20 साल पहले हुआ था। अरुण वर्मा गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी थे। एक जून 2024 को ड्यूटी पर ही हार्टअटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी।

पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करा दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग से 19 जून 2024 को मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया गया। पति के स्थान पर मृतक आश्रित में नौकरी व परिवार के भरण-पोषण के लिए उन्होंने आवेदन किया। तब सामने आया कि हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित राजनगर कालोनी की रहने वाली मीना वर्मा ने मृतक की पत्नी बताते हुए नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है। उसने हापुड़ में अंतिम संस्कार होना दिखाकर पालिका से बना मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराया था। यह प्रमाण पत्र एक महीने बाद 19 जुलाई 2024 को जारी किया गया था।

चंद्रकला ने बताया कि वह कर्मचारी की असली पत्नी है। उसके तीन बच्चे हैं। जब पति अरुण वर्मा की मृत्यु गोपेश्वर में हुई, पोस्टमार्टम भी हुआ, तो हापुड़ नगर पालिका ने किस आधार पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिया। आश्चर्यचकित रह गए अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक का आधार कार्ड, श्मशान घाट की पर्ची, आवेदक का आधार कार्ड, चार गवाहों के आधार कार्ड व उनकी संस्तुति व सभासद के लेटरहेड पर संस्तुति चाहिए होता है। इसके बाद पालिका कार्यालय से कर्मचारी मौके पर जाकर सत्यापन करता है। फाइल में सभी के फोटो लगते हैं।