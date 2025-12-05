दूल्हे की एंट्री से पहले पहुंच गई गर्लफ्रेंड, युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा; थाने पहुंचकर खुल गया पूरा मामला

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक की बरात बृहस्पतिवार को गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के गांव नाहल में जानी थी। ग्रामीण व रिश्तेदार बराती लड़की पक्ष के यहां पर दोपहर में पहुंच गए जबकि, लड़का व उसके परिजन गांव में निकासी करा रहे थे। इसी दौरान पहुंची एक युवती ने दूल्हे पर पहले ही शादी करने का आरोप लगाया।

वह खुद को उसकी पत्नी बताकर हंगामा करने लगी। युवती के हंगामें के चलते निकासी ही नहीं हो सकी। ऐसे में दूल्हा नहीं पहुंचा, जबकि बरातियों ने नाश्ता कर लिया था। दूल्हे के नहीं आने की सूचना पर बराती वहां से खिसक गए। जब लड़की पक्ष को हकीकत की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया।

वहीं, मध्यस्था करने वालों व जिम्मेदार लोगों पर दबाव बनाकर बरात लाने को कहा गया। बरात के नहीं पहुंचने पर लड़की पक्ष ने मसूरी थाने में कार नहीं मिलने के चलते बरात नहीं लाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मसूरी थाना क्षेत्र के गांव नाहल के रहने वाले सुलेमान की बेटी का निकाह बृहस्पतिवार को धौलाना क्षेत्र के गांव शेखपुर खिचरा के रहने वाले सोनू उर्फ मारूफ से होना था। सुलेमान ने पुलिस को बताया कि दहेज में कार की मांग को लेकर शादी से ठीक पहले माहौल बिगड़ गया। हमारे द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल देने पर सहमति बनी थी, परंतु दूल्हा पक्ष स्विफ्ट कार की मांग परअड़ा था। कार नहीं मिलने पर दूल्हा बरात लेकर नहीं पहुंचा।

सुलेमान की शिकायत के अनुसार, करीब 150 बराती कार्यक्रम स्थल पर आए और भोजन भी किया, लेकिन दूल्हा, उसके पिता और भाई मौके पर नहीं पहुंचे। जब सुलेमान ने फोन किया तो दूल्हे के भाई आजाद ने साफ कह दिया कि यदि स्विफ्ट कार नहीं दी गई तो शादी नहीं होगी। इससे दुल्हन परिवार में अफरा-तफरी मच गई और खुशियों का माहौल गम में बदल गया। सुलेमान ने दूल्हा सोनू उर्फ मारूफ, उसके भाई आजाद, राशिद और आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मसूरी पुलिस मामले की जांच कर रही है।