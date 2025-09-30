हापुड़ में फैक्ट्री के गंदे पानी से फसलें बर्बाद, किसानों को झेलना पड़ रहा आर्थिक नुकसान

हापुड़ के धौलाना में फैक्ट्रियों द्वारा बिना उपचार के गंदा पानी खेतों में छोड़ने से किसानों की धान की फसल बर्बाद हो रही है। किसान फारुख ने फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी से शिकायत की है। किसान ने दोषी फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में फसलें सुरक्षित रहें। यह प्रदूषित पानी किसानों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन रहा।

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ के धौलाना में औद्योगिक इकाइयों की लापरवाही अब किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही है। ग्राम देहरा क रहने वाले किसान फारुख ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके खेतों के पास स्थित एक फैक्ट्री बिना किसी उपचार के केमिकल युक्त गंदे पानी को खुले में प्रवाहित कर रही है।

यह पानी सीधे खेतों में जाकर जमा हो रहा है, जिससे खड़ी धान की फसल तेजी से गलकर बर्बाद हो रही है। फारुख ने बताया कि फैक्ट्री संचालक ने गंदे पानी की निकासी के लिए कोई नाला या शोधन संयंत्र नहीं लगाया है। जिस कारण प्रदूषित पानी सीधे खेतों में गिर रहा है। जिसके चलते उनकी धान की पूरी फसल चौपट हो गई और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।