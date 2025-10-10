हापुड़ में रेलवे यार्ड की जर्जर पटरी से फिसला इंजन, लोको पायलट ने समय रहते ब्रेक लगाकर रोका बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, हापुड़। रेलवे ट्रैक के मरम्मत के लिए स्लीपर लेकर जा रही मालगाड़ी का इंजन का पहिया रेलवे स्टेशन के यार्ड में बेपटरी हो गया। लोको पायलट को इसकी जानकारी होते ही उन्होंने तत्काल आपातकालीन ब्रेक मार दिए। हालांकि, जिस समय इंजन का पहिया बेपटरी हुआ था, उस समय मालगाड़ी की गति काफी कम थी। इस कारण कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। दूसरी ओर घटना रेलवे स्टेशन के यार्ड में होने के चलते ट्रेनों में कोई असर नहीं पड़ा।

अधिकारियों में मचा हड़कंप रेलवे स्टेशन के यार्ड से मालगाड़ी शुक्रवार की सुबह स्लीपर लेकर मेरठ-खुर्जा रेलवे लाइन की दिशा में जा रही थी। जैसे ही मालगाड़ी का इंजन लाइन बदलने के लिए आगे बढ़ा, उसका एक पहिया पटरी से अचानक उतर गया।

लोको पायलट ने तत्काल ट्रेन के आपातकालीन ब्रेक लगाकर इसकी सूचना रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारियों में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू कुछ ही देर में स्टेशन अधीक्षक अजब सिंह समेत रेलवे की इंजीनियर्स व तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गईं। मौके पर पहुंचते ही टीम ने हालात का जायजा लेकर तत्काल रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया।

करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इंजन का पहिया फिर से पटरी पर चढ़ाया गया। जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि यह हादसा रेलवे स्टेशन की मुख्य लाइन पर न होकर यार्ड में हुआ।