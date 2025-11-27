ब्रजघाट पर अंतिम संस्कार के लिए तैयार थी चिता, कफन उठाकर देखा तो शव नहीं निकला डमी; आनन-फानन में पहुंची पुलिस

संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। तीर्थ नगरी ब्रजघाट में बृहस्पतिवार को श्मशान घाट पर शव के बजाए डमी निकलने से हड़कंप मच गया है। शव लेकर आए लोगों की कार से दो डमी और मिली है। पुलिस ने कार एवं दो लोगों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पालम क्षेत्र के रहने वाले कमल कुमार करोल बाग में कपड़े का कारोबार करते हैं। इनकी दुकान पर उड़ीसा का रहने वाला अंशुल उम्र करीब 30 वर्षों से कामकार के रूप में कार्य करता था। अंशुल की करीब छह दिन पूर्व तबीयत खराब हो गई थी।