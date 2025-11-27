ब्रजघाट पर अंतिम संस्कार के लिए तैयार थी चिता, कफन उठाकर देखा तो शव नहीं निकला डमी; आनन-फानन में पहुंची पुलिस

Language
    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:08 PM (IST)

    ब्रजघाट में अंतिम संस्कार के लिए लाए गए शव की जगह डमी निकलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के कमल कुमार अपने कर्मचारी अंशुल का अंतिम संस्कार करने आए थे। दाह संस्कार से पहले डमी का पता चलने पर उन्होंने अस्पताल पर शव बदलने का आरोप लगाया। पुलिस ने कार और दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। कार से दो और डमी बरामद हुई हैं।

    संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। तीर्थ नगरी ब्रजघाट में बृहस्पतिवार को श्मशान घाट पर शव के बजाए डमी निकलने से हड़कंप मच गया है। शव लेकर आए लोगों की कार से दो डमी और मिली है। पुलिस ने कार एवं दो लोगों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    दिल्ली पालम क्षेत्र के रहने वाले कमल कुमार करोल बाग में कपड़े का कारोबार करते हैं। इनकी दुकान पर उड़ीसा का रहने वाला अंशुल उम्र करीब 30 वर्षों से कामकार के रूप में कार्य करता था। अंशुल की करीब छह दिन पूर्व तबीयत खराब हो गई थी।

    इसके बाद कमल ने उसको पालम में बने अंसारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जहां बुधवार की देर रात्रि अंशुल को मृत घोषित कर दिया गया। बृहस्पतिवार को कमल एवं आशीष अपने अन्य साथियों के साथ तीर्थ नगरी ब्रजघाट में अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो वहां दाह संस्कार से पूर्व की क्रिया को पूर्ण कराते समय अचानक शव के बजाए डमी निकलने से हड़कंप मच गया। साथ आए लोगों ने अस्पताल पर शव के बजाए डमी देने का आरोप लगाया।

    इस बीच सूचना पाकर ब्रजघाट पुलिस मौके पर पहुंच गई और डमी एवं साथ आए लोगों की कार को कब्जे में लिया। कार के अंदर दो डमी और निकली है। ऐसे में मृतक अंशुल के शव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पुलिस ने दो लोगों एवं कार, डमी को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।