    हापुड़ में शराबी युवक ने की हैवानियत, पड़ोस की दस साल की मासूम को छत से फेंका

    By Rahul Gahlot Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    पिलखुवा के बझेड़ा खुर्द गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली दस वर्षीय कृतिका को छत से नीचे फेंक दिया ...और पढ़ें

    हापुड़ में युवक ने 10 साल की बच्ची को छत से फेंका।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के गांव बझेड़ा खुर्द से बृहस्पतिवार की शाम को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत एक युवक ने पड़ोस कि रहने वाली एक दस वर्षीय मासूम बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया। जिसमे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराते हुए हुए कार्रवाई की मांग की है।

    बच्ची के पिता सुरेश ने बताया कि की शाम उनकी बेटी कृतिका घर की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक शराब के नशे में गाली-गलौज करने लगा। स्वजन ने युवक को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद युवक और उग्र व्यवहार करने लगा।

    आरोप है कि कुछ ही देर में वह छत पर चढ़ आया और बच्ची को जबरन उठाकर नीचे फेंक दिया। बच्ची के गिरते ही मौके पर हडकंप मच गया । स्वजन ने ग्रामीणों की मदद से कृतिका को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

    चिकित्सकों के अनुसार बच्ची को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं । जिसके चलते अगले 48 घंटों तक बच्ची को गहन चिकित्सीय देखरेख में रखा गया है । बच्ची के साथ हुई घटना के बाद ग्रामीणों ने शराबियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की मांग की है ।पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।