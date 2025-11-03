ड्रोन मिलने से मची अफरा-तफरी, हापुड़ पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की जांच; पूरे गांव में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जनपद में बहरामपुर बाढ़ली के जंगल में ड्रोन मिलने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बहरामपुर बाढ़ली के जंगल स्थित खेत में ड्रोन मिला है। इस ड्रोन को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर की छानबीन और साक्ष्य जुटाए हैं।