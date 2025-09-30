Language
    हापुड़ में खूंखार कुत्तों के झूंड ने मासूम पर किया हमला, हालत गंभीर; घटना से गांव में दहशत का माहौल

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:30 AM (IST)

    सिम्भावली के रतूपुरा गाँव में आवारा कुत्तों ने दो साल की बच्ची पर हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को दिल्ली रेफर किया गया है। इस घटना से गाँव में दहशत फैल गई है लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। स्वास्थ्य प्रभारी ने बच्ची को बेहतर इलाज मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।

    खूंखार कुत्तों के झूंड ने मासूम पर किया हमला, हालत गंभीर।

    संवाद सहयोगी, सिम्भावली। क्षेत्र के गांव रतूपुरा में सोमवार शाम आवारा कुत्तों के झूंड ने दो वर्षीय मासूम बच्चीं पर घर के बाहर हमला कर दिया। कुत्तों के हमने में मासूम के हाथ, पेट, पीठ च सिर पर गहरे घाव हो गए हैं। मासूम को स्वजन ने अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए उसको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया है। ग्रामीणों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भय व्याप्त है।

    सिभावली थाना क्षेत्र रतूपुरा गांव के मतीन ने बताया कि शाम के समय दुकान से सामान लेने के लिए जा रहा था। तभी उसकी दो वर्षीय बच्ची माईरा उसके पीछे-पीछे घर के बाहर आ गई। उनको इस बारे में पता नहीं चला और वह दुकान पर चले गए। इसी दौरान गली में घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चीं पर हमला कर दिया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके चाचा और मां दौड़कर आए और खूंखार कुत्ते से बच्चीं की जान बचाई।

    कुत्तों के हमले से बच्चीं के सिर व कमर पर गंभीर जख्म हो गए हैं। स्वजन ने आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मासूम को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया है। कुत्ते और बंदरों के बढ़ते आतंक से क्षेत्रीय लोग पूरी तरह डरे व सहमे हुए हैं।

    सिखेड़ा सीएचसी प्रभारी डा.अमित बैसला ने बताया कि इस तरह का कोई भी बच्चा अस्पताल नहीं आया है।फिर भी सुबह को गांव पहुंचकर बच्चीं को बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जाएगा। कुत्ते और बंदर काटने के बाद लगने वाली वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है।