    डॉक्टर पर पांच लाख रुपये हड़पने का आरोप, अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मामला

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    हापुड़ में एक व्यक्ति ने डॉक्टर पर अस्पताल खोलने के नाम पर पांच लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई। डॉक्टर दानिश ने फिजियोथैरेपी सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए संजीत यादव ने पांच लाख रुपये दिए थे। चेक बाउंस होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय में वाद दायर किया। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।  

    संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में पार्टनरशिप में अस्पताल खोलने के नाम पर एक व्यक्ति ने एक डॉक्टर पर पांच लाख की रकम हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    सिंभावली थाना क्षेत्र के भोवापुर गांव के संजीत यादव ने बताया कि जिला संभल के रहने वाले डाक्टर दानिश ने पार्टनरशिप में फिजियोथैरपी सैंटर खोलने का प्रस्ताव रखा था। जिसके लिए करीब दस लाख रुपए का खर्चा बताया और शुरू होने के बाद लाभ को आधा-आधा बांटने की बात कही थी।

    आरोप है कि आरोपी डाक्टर ने कई बार में नगद और फोन-पे के माध्यम से पांच लाख रुपये दे दिए थे। कुछ दिन बाद डॉक्टर से सेंटर के बारे में जानकारी की गई, तो आरोपी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। पीड़ित ने दी गई रकम को वापस मांगा तो उसने कुछ पैसों का चेक दे दिया, लेकिन खाते में पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गए।

    इस संबंध में आरोपी से बात की तो उसने कुछ समय बाद पैसे देने का वादा किया, पर पैसे नहीं दिए। पीड़ित ने पुलिस और एसपी से इस मामले में शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मजबूरी में न्यायालय में वाद दायर किया।

    थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर जिला संभल के रहने वाले डॉक्टर दानिश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।