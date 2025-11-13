डॉक्टर पर पांच लाख रुपये हड़पने का आरोप, अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मामला

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में पार्टनरशिप में अस्पताल खोलने के नाम पर एक व्यक्ति ने एक डॉक्टर पर पांच लाख की रकम हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

सिंभावली थाना क्षेत्र के भोवापुर गांव के संजीत यादव ने बताया कि जिला संभल के रहने वाले डाक्टर दानिश ने पार्टनरशिप में फिजियोथैरपी सैंटर खोलने का प्रस्ताव रखा था। जिसके लिए करीब दस लाख रुपए का खर्चा बताया और शुरू होने के बाद लाभ को आधा-आधा बांटने की बात कही थी।

आरोप है कि आरोपी डाक्टर ने कई बार में नगद और फोन-पे के माध्यम से पांच लाख रुपये दे दिए थे। कुछ दिन बाद डॉक्टर से सेंटर के बारे में जानकारी की गई, तो आरोपी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। पीड़ित ने दी गई रकम को वापस मांगा तो उसने कुछ पैसों का चेक दे दिया, लेकिन खाते में पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गए।