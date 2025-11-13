Language
    Delhi Blast: दिल्ली पुलिस ने हापुड़ से डॉ. यूसुफ को उठाया, क्या विस्फोट में निभाई अहम भूमिका? पूछताछ में खुलेंगे राज

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट 2025 के मामले में हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर यूसुफ को हिरासत में लिया है। वह प्रसूति विभाग में तैनात है और एक साल से कैंपस में रह रहा था। जांच में पता चला है कि यूसुफ जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है और उस पर आतंकी संगठन से जुड़े होने का संदेह है। माना जा रहा है कि पूछताछ में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। Delhi Blast 2025 हापुड़ के पिलखुवा स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ को दिल्ली पुलिस ने बुधवार देर रात कैंपस से ही हिरासत में ले लिया। जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी यूसुफ पर दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेह है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, उनके आतंकी संगठनों से जुड़े होने की आशंका है और पूछताछ के दौरान कई बड़े राज खुलने की संभावना है। यूसुफ करीब एक वर्ष से कॉलेज के कैंपस में रह रहे थे और छात्रों व सहकर्मियों के बीच सामान्य व्यवहार के लिए जाने जाते थे। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे मेडिकल कॉलेज में अफरा-तफरी मचा दी है। कॉलेज प्रशासन ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच के दायरे में अन्य स्टाफ सदस्यों की भी पड़ताल हो सकती है।

    अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस-एमडी

    जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर यूसुफ ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीबीएस और एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। जम्मू-कश्मीर के रहने वाले यूसुफ ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विभिन्न मेडिकल संस्थानों में काम किया, लेकिन पिछले साल जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनाती मिली।

    कैंपस में रहते हुए वह नियमित रूप से विभागीय कार्यों में सक्रिय रहते थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी को लेकर कोई शिकायत कभी सामने नहीं आई थी। पुलिस के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर हापुड़ पहुंचकर कार्रवाई की। डॉक्टर यूसुफ को दिल्ली ले जाया गया है, जहां गहन पूछताछ चल रही है।

    वहीं, प्रारंभिक जांच में दिल्ली के बम धमाके से जुड़े कुछ सुराग उन्हें जोड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें विस्फोटकों की आपूर्ति और नेटवर्किंग की भूमिका शामिल बताई जा रही है।

    आतंकी लिंक की आशंका, खुलेंगे कई राज

    सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यूसुफ किसी बड़े आतंकी संगठन के साथ जुड़े हो सकते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स को कवर के रूप में इस्तेमाल करता है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली बम धमाके में उनकी भूमिका को अहम माना जा रहा है, जिसमें धमाके की साजिश रचने से लेकर लाजिस्टिक सपोर्ट तक की संभावना जताई जा रही है। पूछताछ से न केवल इस घटना के पीछे का नेटवर्क उजागर हो सकता है, बल्कि अन्य संभावित साजिशों का भी पर्दाफाश हो सकता है।

    यह गिरफ्तारी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हाल की बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बीच आई है, जहां मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कुछ अन्य मामलों में भी जांच चल रही है। पुलिस ने कालेज कैंपस में सर्च आपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक कोई अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई है।

    कॉलेज और स्थानीय प्रतिक्रिया

    जीएस मेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्टाफ में इस खबर से सदमा लगा है। एक वरिष्ठ चिकित्सक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यूसुफ एक कुशल प्रोफेसर थे, हमें इसकी कोई भनक तक नहीं थी। हापुड़ जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कॉलेज के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में और जानकारी साझा न करने का आग्रह किया है, ताकि जांच प्रभावित न हो।