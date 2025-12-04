गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, हर-हर गंगे के जयकारों से गूंज उठी तीर्थ नगरी

संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। तीर्थ नगरी ब्रजघाट एवं पुष्पावती पूठ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डूबकी लगाई। इस दौरान गंगा तट हर-हर गंगे के जयकारों से गुंजायमान हो गया।

तीर्थ नगरी ब्रजघाट, पुष्पावती पूठ में अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया। अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद श्रीसत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया तो वहीं मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन में भाग लिया। इस दौरान अनेक भक्तों ने मंदिरों में जाकर विधि विधान से पूजा-अर्चना की और गरीब एवं असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान देकर पुण्य अर्जित किया।