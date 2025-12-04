Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, हर-हर गंगे के जयकारों से गूंज उठी तीर्थ नगरी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:50 AM (IST)

    ब्रजघाट और पुष्पावती पूठ में पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा तट हर-हर गंगे के जयकारों से गुंजायमान रहा। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डूबकी लगाई। जागरण

    संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। तीर्थ नगरी ब्रजघाट एवं पुष्पावती पूठ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डूबकी लगाई। इस दौरान गंगा तट हर-हर गंगे के जयकारों से गुंजायमान हो गया।

    तीर्थ नगरी ब्रजघाट, पुष्पावती पूठ में अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया। अनेक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद श्रीसत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया तो वहीं मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन में भाग लिया। इस दौरान अनेक भक्तों ने मंदिरों में जाकर विधि विधान से पूजा-अर्चना की और गरीब एवं असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान देकर पुण्य अर्जित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- Hapur News: ठंड से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरा तैयार, एक बार में ठहर सकेंगे 40 लोग

    वहीं, पुलिस भी हाईवे पर जाम न लगे, इसको लेकर सतर्क रहीं। इस दौरान गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार निगरानी करते हुए लोगों को सचेत करते रहें। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते रात से ही जाम जैसे हालात दिखाई दिए। बता दें कि यहां ओवरब्रिज निर्माण के कारण वाहनों को हाईवे की सर्विस रोड से निकाला जा रहा है। रास्ता संकरा होने के कारण यहां 24 घंटे जाम जैसे हालात बने रहते हैं।

     