    पति बनकर महिला से चंद मिनटों में ठग लिए 40 हजार रुपये, ठगों की सच्चाई जान उड़े पुलिस के होश

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    हापुड़ में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। एक महिला को उसके पति के रूप में धोखे से कॉल करके, एक साइबर अपराधी ने उसके खाते से 40 हजार रुपये निकाल लिए। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला ने बताया कि उसने फाइनेंस कंपनी से किस्तों पर रुपये लिए थे, जिसका उपयोग वह अपने व्यवसाय के लिए करना चाहती थी।

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ जिले में साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला सादात की एक गरीब महिला के बैंक खाते से साइबर ठगों ने महज कुछ मिनटों में 40 हजार रुपये साफ कर दिए। ठगी को अंजाम देने के लिए आरोपी ने महिला का पति बनकर उसे फोन कॉल पर झांसे में लिया था। मामले में एसपी के आदेश पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला कोटला सादात की कोमल ने बताया कि 11 सितंबर 2025 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उसके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह उसका पति राहुल कुमार बात कर रहा है। पति बनकर आरोपी ने पीड़िता को अपनी बातों में उलझा लिया।

    इसके बाद आरोपित ने महिला से गूगल पे के माध्यम से 40 हजार रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद पीड़िता ने पति को काल की। जिसके बाद उसे सच्चाई का पता चला तो उसके होश उड़ गए। पीड़िता ने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराई।

    इसके बाद पीड़िता ने एसपी से शिकायत की और बताया कि रुपये उसने फाइनेंस कंपनी से किस्तों पर लिए थे। जिसे काम-धंधे के लिए इस्तेमाल करना था। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।