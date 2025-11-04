पति बनकर महिला से चंद मिनटों में ठग लिए 40 हजार रुपये, ठगों की सच्चाई जान उड़े पुलिस के होश

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ जिले में साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला सादात की एक गरीब महिला के बैंक खाते से साइबर ठगों ने महज कुछ मिनटों में 40 हजार रुपये साफ कर दिए। ठगी को अंजाम देने के लिए आरोपी ने महिला का पति बनकर उसे फोन कॉल पर झांसे में लिया था। मामले में एसपी के आदेश पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोहल्ला कोटला सादात की कोमल ने बताया कि 11 सितंबर 2025 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उसके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह उसका पति राहुल कुमार बात कर रहा है। पति बनकर आरोपी ने पीड़िता को अपनी बातों में उलझा लिया।