Hapur Crime: रात-दिन चोरों का खेल, नकदी-जेवर समेत बाइक लापता; पुलिस की स्पेशल टीम अलर्ट

जितेंद्र शर्मा, पिलखुवा। पिलखुवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में अब तक नकदी और जेवरात समेत वाहन चोरी और लूट की कुल 31 घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस ने इनमें से 18 मामलों का खुलासा कर करीब एक दर्जन आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि शेष 13 की जांच अभी जारी है। लगातार बढ़ती घटनाओं और कम खुलासे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। हालांकि, पुलिस का दावा है कि इन मामलों को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई है, जो पुराने और नए, दोनों मामलों की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, ज़्यादातर चोरियाँ रात में हुईं, जबकि कुछ दिनदहाड़े हुईं। घरों, दुकानों और कारखानों से नकदी, जेवरात और अन्य सामान चोरी हुआ। घरों के बाहर खड़े वाहन भी चोरी हुए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और तकनीकी जाँच के आधार पर कई मामलों में गिरफ्तारियाँ की हैं। जिन घटनाओं का खुलासा हुआ है, उनमें पुलिस ने लूटी गई रकम और बरामद सामान पीड़ितों को सौंप दिया है। फिलहाल, पुलिस दावा कर रही है कि अन्य घटनाओं का भी जल्द से जल्द खुलासा कर लिया जाएगा।