Hapur Crime: रात-दिन चोरों का खेल, नकदी-जेवर समेत बाइक लापता; पुलिस की स्पेशल टीम अलर्ट
पिलखुवा थाना क्षेत्र में 2025 में चोरी और लूट की 31 वारदातें हुई हैं, जिनमें से 18 का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी मामलों की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि टीम बनाकर पुराने और नए मामलों की जांच की जा रही है। ज्यादातर चोरियाँ रात में हुईं, जिनमें नकदी, जेवरात और वाहन चोरी हुए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से गिरफ्तारियाँ की हैं और अन्य घटनाओं का खुलासा करने का दावा किया है।
जितेंद्र शर्मा, पिलखुवा। पिलखुवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में अब तक नकदी और जेवरात समेत वाहन चोरी और लूट की कुल 31 घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस ने इनमें से 18 मामलों का खुलासा कर करीब एक दर्जन आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि शेष 13 की जांच अभी जारी है। लगातार बढ़ती घटनाओं और कम खुलासे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। हालांकि, पुलिस का दावा है कि इन मामलों को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई है, जो पुराने और नए, दोनों मामलों की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, ज़्यादातर चोरियाँ रात में हुईं, जबकि कुछ दिनदहाड़े हुईं। घरों, दुकानों और कारखानों से नकदी, जेवरात और अन्य सामान चोरी हुआ। घरों के बाहर खड़े वाहन भी चोरी हुए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और तकनीकी जाँच के आधार पर कई मामलों में गिरफ्तारियाँ की हैं। जिन घटनाओं का खुलासा हुआ है, उनमें पुलिस ने लूटी गई रकम और बरामद सामान पीड़ितों को सौंप दिया है। फिलहाल, पुलिस दावा कर रही है कि अन्य घटनाओं का भी जल्द से जल्द खुलासा कर लिया जाएगा।
10 प्रमुख घटनाएं
- 1. 15 जनवरी: रिलायंस रोड स्थित एमबी एग्रो इंडस्ट्रीज के मैनेजर से नकदी लूट। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।
- 2. 28 फरवरी: पिलखुवा में एक गैस एजेंसी के मैनेजर से नकदी लूट की घटना का दो दिन के भीतर खुलासा हो गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई रकम बरामद कर ली।
- 3. 14 अप्रैल: गांधी रोड पर एक बाइक चोरी की घटना का खुलासा हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही दो अन्य चोरियों का भी खुलासा हुआ।
- 4. 9 जून: मोहल्ला जवाहर नगर स्थित एक घर से सेंधमारी और जेवरात चोरी का मामला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेवरात बरामद कर लिए।
- 5. 25 जुलाई: रेलवे रोड स्थित एक व्यापारी की दुकान से नकदी चोरी का खुलासा करने के बाद पुलिस ने दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया।
- 6. 10 मार्च: मोहल्ला आर्य नगर में एक ही रात में दो दुकानों में चोरी हुई; जाँच जारी है।
- 7. 5 अप्रैल: सर्वोदय नगर में एक वाहन चोरी की घटना हुई; पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।
- 8. 22 मई: मोहल्ला बजरंगपुरी में एक व्यापारी से नकदी लूटी गई; मामला अभी तक सुलझा नहीं है।
- 9. 14 अक्टूबर: राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद पड़ी एक छपाई फैक्ट्री से एक ट्रांसफार्मर और कीमती सामान चोरी हो गया; जाँच जारी है।
- 10. 29 अक्टूबर: गाँव गालंद में एक फोरमैन पर हमला करने और मोबाइल फोन लूटने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
इलाके में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने सहयोग की अपील करते हुए संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया है। संदिग्धों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। बाकी 17 मामलों को भी जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
-अनीता चौहान, सीओ, पिलखुवा।
