Cyber Crime: बंद पड़े क्रेडिट कार्ड चालू कराकर लगाई चपत, साइबर ठगों ने छह बैंक खातों से उड़ाए 14 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में सिंभावली थाना क्षेत्र के बक्सर गांव के रहने वाले यतीश कुमार के खाते में साइबर अपराधियों ने सेंध लगा दी। इतना ही नहीं उन्होंने उसकी पत्नी और दुकान पर कार्य करने वाले कर्मचारी के खाते से भी करीब 14 लाख रुपये की धनराशि को अपने खातों में ट्रांसफर करा ली।

बताया कि वह यहां तक भी नहीं रुके और उन्होंने पीड़ित के दो बंद पड़े क्रेडिट कार्ड भी चालू करा लिए और लाखों रुपये की धनराशि बाहर ट्रांसफर कर ली। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पीड़ित यतीश कुमार ने बताया कि वह फोटो स्टूडियो स्टूडियो और जन सेवा केंद्र का संचालन करते हैं। दुकान पर उनकी पत्नी पूजा गोयल भी बैठती है। कुछ समय से न तो उनके ई-मेल पर किसी का कोई मेल आ रहा था और न ही फोन-पे और गूगल-पे एकाउंट पर किसी प्रकार के लेनदेन का मैसेज प्राप्त हो रहा था।

इसकी जानकारी करने के लिए वह बैंक में पहुंचे, जहां उन्हें पता लगा कि किसी ने उनके खातों को हैक कर लिया है। यह घटना लगभग 4 जून 2025 से हो रही थी। शातिर सइबर ठगों ने उनके दो खातों के अलावा उनकी पत्नी के तीन खातों में सेंध लगा दी। साइबर ठगों ने करीब 14 लाख रुपये उनके खातों में लेनदेन कराकर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए।