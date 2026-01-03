हापुड़ में गंगा नहर किनारे गाय की खालें मिलने से लोगों में खलबली, हिंदू संगठनों ने किया हाईवे जाम

जागरण संवाददाता,गढ़मुक्तेश्वर। मध्य गंगा नहर के किनारे गाय की खाल मिलने के बाद गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में एक बार फिर दहशत फैल गई। अत्सैनी गांव के पास नहर के किनारे एक ताजी और दो पुरानी खालें मिलीं।

इसके बाद हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और खालों को हाईवे पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम इसी जगह पर 50 से ज़्यादा गाय की खालें मिली थीं, जिसके बाद भी विरोध प्रदर्शन हुआ था।