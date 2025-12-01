हापुड़ में भीषण सड़क हादसा, मिनी ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार; ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

केशव त्यागी , हापुड़। हापुड़ में थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एनएच-09 स्थित जेएमएस फ्लाईओवर पर सोमवार सुबह करीब सात बजे बुलंदशहर के स्याना से गाजियाबाद की ओर जा रहे पिकअप में एक अनियंत्रित कार पीछे से घुस गई। टक्कर लगने से मिनी ट्रक पलट गया। दुर्घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

