    हापुड़ में भीषण सड़क हादसा, मिनी ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार; ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    हापुड़ में एनएच-09 पर जेएमएस फ्लाईओवर के पास एक अनियंत्रित कार ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे मिनी ट्रक पलट गया और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और यातायात सुचारू कराया। घायल चालक बिजनौर का रहने वाला है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    केशव त्यागी , हापुड़। हापुड़ में थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एनएच-09 स्थित जेएमएस फ्लाईओवर पर सोमवार सुबह करीब सात बजे बुलंदशहर के स्याना से गाजियाबाद की ओर जा रहे पिकअप में एक अनियंत्रित कार पीछे से घुस गई। टक्कर लगने से मिनी ट्रक पलट गया। दुर्घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

    वहीं, कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया। वहीं, वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

    थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि जिला गाजियाबाद के थाना टीला मोड के गरिमा गार्डन का रहने वाला आकाश सोमवार सुबह अपने मिनी ट्रक को लेकर जेएमएस फ्लाईओवर पार कर रहा था। इसी बीच पीछे से आए कार सवार जिला बिजनौर के थाना व कस्बा चांदपुर के बृजेश चौहान ने पीछे से मिनी ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    वहीं, राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार चालक को हापुड़ के गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार, विकास की हालत स्थिर है, लेकिन उसके सिर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। घायल के परिजनों को सूचना दे दी है। इस मामले में अभी किसी भी पक्ष द्वारा तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।