Hapur Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में तीन पुलिसकर्मी घायल
हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने पुलिसकर्मियों की कार को टक्कर मार दी, जिससे तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना सिमरौली गांव के पास हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बाबूगढ़ पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति होने के कारण कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर बुधवार को एक अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से कार सवार तीन पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। मामले में समझौते के बाद पुलिसकर्मी गंतव्य को रवाना हो गए।
जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मी अपनी कार से कहीं जा रहे थे। गांव सिमरौली के पास अनियंत्रित ट्रक की ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा।
सूचना मिलते ही बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। चोटिल पुलिसकर्मियों को तत्काल प्राथमिक उपचार कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
पुलिस ने ट्रक चालक के कागजातों की जांच की। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया और किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई। थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
