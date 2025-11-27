Hapur Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में तीन पुलिसकर्मी घायल

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर बुधवार को एक अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से कार सवार तीन पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। मामले में समझौते के बाद पुलिसकर्मी गंतव्य को रवाना हो गए।

जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मी अपनी कार से कहीं जा रहे थे। गांव सिमरौली के पास अनियंत्रित ट्रक की ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा।