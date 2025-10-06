Language
    हापुड़ में बेकाबू कार का कहर, बाइक को टक्कर मारकर नहर में गिरी; बच्चों समेत चार लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक कार नहर में गिर गई। झड़ीना गांव के पास हुई इस घटना में कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी जिससे दंपती और उनके दो बच्चे घायल हो गए। पुलिस के अनुसार कार चालक मौके से फरार हो गया लेकिन गनीमत यह रही कि नहर में पानी कम था जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया।

    हापुड़ में बाइक को टक्कर मारने के बाद कार नहर में गिरी। जागरण

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर में तहसील क्षेत्र के गांव झड़ीना के निकट एक कार का नियंत्रित बिगड़ने पर बाइक को टक्कर मारने के बाद कार नहर में जा गिरी। हादसे में दंपती और दो बच्चे घायल हो गए।

    वहीं, गनीमत रही नहर में पानी कम था, चालक ने कार के नहर में गिरने से पहले ही कूदकर वहां से भाग निकला।

    तहसील क्षेत्र के गांव झड़ीना के रहने वाले राहुल ने पुलिस को तहरीर देते हुए उल्लेख किया है कि वह शनिवार की रात में रिश्तेदारी से घर लौट रहा था। रास्ते में नहर रेगुलेटर के पास विपरीत दिशा से तेज गति में आ रही कार उसकी बाइक को टक्कर मारते हुए कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार की टक्कर लगने से उसके साथ ही पत्नी काजल, बेटी अवनी, काव्या गंभीर रूप में घायल हो गई।

    राहुल का कहना है कि उसने घायल होने के बाद भी कार चालक को काफी देर तक खोजबीन की, मगर चालक का कोई भी अता पता लग सका। संभवतः वह कार के नहर में गिरने से पहले ही कूदकर वहां से भाग निकला।

    पीड़ित राहुल ने दोषी कार चालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गनीमत रही नहर में पानी कम था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था।

    कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच करते हुए चालक की तलाश भी कराई जा रही है।