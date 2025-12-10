तीर्थ नगरी ब्रजघाट जाने वालों के लिए जाम नहीं बनेगा मुसीबत, बाइपास के निर्माण को मिली हरी झंडी

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। अमावस्या, पूर्णिमा अथवा वीकेंड पर लगने वाले जाम से अब तीर्थ नगरी से गुजरने वाले लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। सांसद कंवर सिंह तंवर की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने तीर्थ नगरी ब्रजघाट में बाइपास बनाने की अनुमति दे दी है।

तीर्थ नगरी ब्रजघाट को मिनी हरिद्वार की तरह विकसित किया जा रहा है। ऐसे में यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। वहीं पूर्णिमा एवं अमावस्या पर यह संख्या लाखों में तब्दील हो जाती है।

ऐसे में गढ़मुक्तेश्वर से ब्रजघाट के बीच अक्सर जाम लग जाता है, जिसमें चंद कदमों की दूरी तय करने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस गंभीर समस्या को गढ़मुक्तेश्वर- अमरोहा लोकसभा सीट से सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने तीर्थ नगरी ब्रजघाट में बाइपास बनवाने की मांग केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गड़करी से की थी।

सांसद कंवर सिंह तंवर ने बताया कि अब इस मांग को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वकृति प्रदान कर दी है। जनवरी से इस पर कार्य शुरू हो जाएगा।

बता दे कि इस मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर आने वाले मार्ग पर दौताई गांव से गढ़मुक्तेश्वर के अल्लाबक्ख्शपुर तक बाइपास का निर्माण किया जा रहा है। यहां से वाहनों को पुन: दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लाने की योजना थी।

ऐसे मे यहां आकर वाहनों का दबाव बढ़ जाता तथा जाम की समस्या बनी रहती। अब बाइपास बनने से यह गंभीर समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी तो वहीं तीर्थ नगरी आने वाले लोगों को भारी राहत मिलेगी।

