Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्रजघाट टोल प्लाजा रोजाना वसूल रहा 40 लाख रुपये, फिर भी सड़क पर छाया अंधेरा

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ब्रजघाट टोल प्लाजा रोजाना 40 लाख रुपये वसूलकर अंधेरी सड़क दे रहा है, जिससे हादसे हो रहे हैं। पूर्व सांसद ने लोकसभा में मुद्दा उठाया, मंत्री ने टोल बंद करने का आश्वासन दिया, फिर भी अवैध वसूली जारी है। समाजसेवी के अनुसार, टोल मानकों के खिलाफ है और सिस्टम की मिलीभगत से चल रहा है। अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    ओमप्रकाश गौतम, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हाईवे दिल्ली-लखनऊ पर ब्रजघाट टोल प्लाजा 24 घंटे में 40 लाख रुपये वसूलकर अंधेरी सड़क दे रहा है। अंधेरा हाईवे जिंदगी पर झपट्टा मारकर हमेशा के लिए शांत कर देता है मगर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंधेरी सड़क पर मौत झपट्टा मारती हैं तो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, तो किसी का बाप हमेशा के लिए दुख देकर चला जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारी दुनिया उजड़कर वीरान नजर आती है। उस समय पीड़ित परिवार की जिंदगी ही बदल जाती है। ऐसा ही अति व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली लखनऊ पर ब्रजघाट टोल प्लाजा पर खुलेरूप से सबके सामने हो रहा है। अवैध टोल का मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंजा।

    पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने 2020 में लोक सभा में ब्रजघाट टोल का प्रश्न उठाया था। जिस पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रजघाट टोल पर अवैध वसूली मानकर दिसंबर में बंद किए जाने का आश्वासन दिया था। सड़क से संसद तक अवैध टोल गूंजने के बाद भी मजे से चलाया जा रहा है। बदले में टोल से ब्रजघाट पलवाड़ा मोड तक अंधेरी सड़क का तोहफा दिया गया।

    24 घंटे 40 लाख वसूली, फिर भी अंधेरी सड़क

    अवैध टोल के खिलाफ अभियान चला रहे समाज सेवी पंकज लोधी ने बताया कि हाइवे अंधेरी सड़क पर अक्सर हादसे होते है। मगर सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रजघाट टोल मानकों के खिलाफ तथा एक नगर पालिका के बीच अवैध रूप से चलाकर 24 घंटे में 40 लाख रुपये वाहनों से ऑनलाइन वसूली हैं।

    कहा है सिस्टम

    ब्रजघाट टोल प्लाजा पंद्रह साल से विवादों में अवैध रूप से मजे के साथ चलाया जा रहा है। नगर पालिका चेयरमैन,विधायक, सांसद,केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के संज्ञान में हैं। सब जानते है, सब मानते है, उसके बाबजूद अवैध टोल जिंदगी पर झपटमारी कर रहा है।

    यह भी पढ़ें- Ganga Expressway Update: उत्तर प्रदेश वालों के लिए अच्छी खबर, 6 घंटे में तय होगी 594 KM की दूरी

    टोल प्लाजा से ब्रजघाट तक अंधेरा रहता है। वाहनों से वसूली किए जाने पर सुविधा दिए जाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। - श्रीराम यादव, एसडीएम गढ़