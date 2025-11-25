ब्रजघाट टोल प्लाजा रोजाना वसूल रहा 40 लाख रुपये, फिर भी सड़क पर छाया अंधेरा

ओमप्रकाश गौतम, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हाईवे दिल्ली-लखनऊ पर ब्रजघाट टोल प्लाजा 24 घंटे में 40 लाख रुपये वसूलकर अंधेरी सड़क दे रहा है। अंधेरा हाईवे जिंदगी पर झपट्टा मारकर हमेशा के लिए शांत कर देता है मगर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंधेरी सड़क पर मौत झपट्टा मारती हैं तो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, तो किसी का बाप हमेशा के लिए दुख देकर चला जाता है।

सारी दुनिया उजड़कर वीरान नजर आती है। उस समय पीड़ित परिवार की जिंदगी ही बदल जाती है। ऐसा ही अति व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली लखनऊ पर ब्रजघाट टोल प्लाजा पर खुलेरूप से सबके सामने हो रहा है। अवैध टोल का मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंजा।

पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने 2020 में लोक सभा में ब्रजघाट टोल का प्रश्न उठाया था। जिस पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रजघाट टोल पर अवैध वसूली मानकर दिसंबर में बंद किए जाने का आश्वासन दिया था। सड़क से संसद तक अवैध टोल गूंजने के बाद भी मजे से चलाया जा रहा है। बदले में टोल से ब्रजघाट पलवाड़ा मोड तक अंधेरी सड़क का तोहफा दिया गया।

24 घंटे 40 लाख वसूली, फिर भी अंधेरी सड़क अवैध टोल के खिलाफ अभियान चला रहे समाज सेवी पंकज लोधी ने बताया कि हाइवे अंधेरी सड़क पर अक्सर हादसे होते है। मगर सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रजघाट टोल मानकों के खिलाफ तथा एक नगर पालिका के बीच अवैध रूप से चलाकर 24 घंटे में 40 लाख रुपये वाहनों से ऑनलाइन वसूली हैं।