हापुड़: वोटर लिस्ट बनाने से इनकार करने पर BLO को धमकी, क्या है पूरा मामला?
गढ़मुक्तेश्वर में एक BLO मंजू राघव को फर्जी वोटर लिस्ट बनाने से इनकार करने पर मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। वोटर सत्यापन के दौरान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। तहसील क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) ने कुछ लोगों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए SP और अन्य अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजा है। BLO ने कई सबूत भी दिए हैं और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है।
तहसील क्षेत्र के हरौरा गांव की रहने वाली मंजू राघव हरौरा प्राइमरी स्कूल नंबर दो में शिक्षा मित्र (पैरा-टीचर) के तौर पर काम करती हैं। उन्हें हाल ही में वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए BLO की ड्यूटी दी गई थी। मंजू राघव ने बताया कि घर-घर वेरिफिकेशन के दौरान उन्होंने पाया कि मुस्लिम समुदाय के कई वोटर गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, जहां उन्होंने घर और दुकानें बना ली हैं।
इसके अलावा, कई वोटरों के पास दिल्ली या दूसरी जगहों के पते वाले आधार कार्ड थे। कुछ वोटरों ने तो फर्जी आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाने की भी कोशिश की, जब इन कार्डों को स्कैन किया गया, तो वे फर्जी पाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी वोटों को रजिस्टर करने से मना करने और गांव छोड़कर जा चुके लोगों के नाम हटाने से नाराज कुछ लोग उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं और बार-बार फोन करके और घर आकर दुर्व्यवहार कर रहे हैं।
उन्होंने गांव के एक कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर पर फर्जी आधार कार्ड बनाने और एक दूसरे शिक्षा मित्र पर पिछले चुनावों में फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की ठीक से जांच और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में एसडीएम (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) श्रीराम यादव ने कहा कि उन्हें अभी तक शिकायत पत्र नहीं मिला है। अगर उन्हें शिकायत पत्र मिलता है, तो पूरी जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।