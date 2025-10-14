भाकियू की महापंचायत में उठा टोल वसूली का मुद्दा, अधिकारियों को दी ये सख्त चेतावनी

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में भाकियू संघर्ष की महापंचायत में किसानों की समस्याओं के साथ जनहित के मुद्दे उठाए। भाजपा सरकार में कई विभागों की खामियों को गिनाते हुए हाईवे पर अवैध रूप से चलाए जा रहे टोल पर लोकल वाहनों से वसूली पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भड़के। संबंधित अधिकारियों को बुलाते हुए टोल फ्री करने की चेतावनी दी गई। पुलिस प्रशासन ने भाकियू महापंचायत में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे।

नगर के गुरुद्वारा प्रागंण में आयोजित भाकियू संघर्ष की महापंचायत की अध्यक्षता राजपाल सिंह तथा संचालन जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह प्रधान ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुजर ने कहा भाजपा की प्रदेश सरकार में माफिया हावी हो रहे है जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है।

जनपद हापुड़ में खनन माफिया खुले रूप से खनन कर रहे है। अधिकारी देखकर भी अनदेखी कर रहे है। शिक्षा में प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूली कर रहे है। किताब, ड्रेस,पर स्कूल संचालक कमिशन खोरी करते है। स्वास्थ्य विभाग में किसी भी मानक को पूरा नहीं किया जा रहा है। अल्ट्रा साउंड करने में घोर अनियमितता बरती जा रही है।

वहीं, गढ़ की मेला रोड बदतर हालत में है। जिसका चौड़ीकरण कराना होगा। युवा प्रदेश अध्यक्ष नितेश शर्मा ने कहा कि किसान के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हुआ है नया सत्र चालू होने वाला है। मुख्यमंत्री ने 14 दिन में गन्ना भुगतान का ऐलान किया था। सिंभावली शुगर मिल पर करोड़ो रुपए बकाया है। गढ़ मेरठ रोड गड्ढों के बीच हैं कई बार विरोध प्रशासन किया लेकिन जिम्मेदार गंभीर नहीं है। बिजली विभाग किसानों के घर पर स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास कर रहा हैं जिसे कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा।