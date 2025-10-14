भाकियू की महापंचायत में उठा टोल वसूली का मुद्दा, अधिकारियों को दी ये सख्त चेतावनी
भारतीय किसान यूनियन संघर्ष की महापंचायत में किसानों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। हाईवे पर अवैध टोल वसूली के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अधिकारियों को चेतावनी दी। गन्ना भुगतान में देरी, सड़कों की खराब हालत और स्मार्ट मीटर लगाने के प्रयासों का विरोध किया गया। एडीएम ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में भाकियू संघर्ष की महापंचायत में किसानों की समस्याओं के साथ जनहित के मुद्दे उठाए। भाजपा सरकार में कई विभागों की खामियों को गिनाते हुए हाईवे पर अवैध रूप से चलाए जा रहे टोल पर लोकल वाहनों से वसूली पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भड़के। संबंधित अधिकारियों को बुलाते हुए टोल फ्री करने की चेतावनी दी गई। पुलिस प्रशासन ने भाकियू महापंचायत में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे।
नगर के गुरुद्वारा प्रागंण में आयोजित भाकियू संघर्ष की महापंचायत की अध्यक्षता राजपाल सिंह तथा संचालन जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह प्रधान ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुजर ने कहा भाजपा की प्रदेश सरकार में माफिया हावी हो रहे है जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है।
जनपद हापुड़ में खनन माफिया खुले रूप से खनन कर रहे है। अधिकारी देखकर भी अनदेखी कर रहे है। शिक्षा में प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूली कर रहे है। किताब, ड्रेस,पर स्कूल संचालक कमिशन खोरी करते है। स्वास्थ्य विभाग में किसी भी मानक को पूरा नहीं किया जा रहा है। अल्ट्रा साउंड करने में घोर अनियमितता बरती जा रही है।
वहीं, गढ़ की मेला रोड बदतर हालत में है। जिसका चौड़ीकरण कराना होगा। युवा प्रदेश अध्यक्ष नितेश शर्मा ने कहा कि किसान के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हुआ है नया सत्र चालू होने वाला है। मुख्यमंत्री ने 14 दिन में गन्ना भुगतान का ऐलान किया था। सिंभावली शुगर मिल पर करोड़ो रुपए बकाया है। गढ़ मेरठ रोड गड्ढों के बीच हैं कई बार विरोध प्रशासन किया लेकिन जिम्मेदार गंभीर नहीं है। बिजली विभाग किसानों के घर पर स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास कर रहा हैं जिसे कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा।
भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष सरन जीत गुर्जर हाइवे नौ गढ़ ब्रजघाट टोल पर भड़क गए उन्होंने कहा कि नगर पालिका के बीच में टोल वह भी 50 किलोमीटर की दूरी में सरासर गलत है। लोकल वाहन वाले टोल नहीं देंगे। एडीएम संदीप कुमार पहुंचे और समस्याओं को सुना एक एक कर सभी समस्याओं का समाधान और सरकार की नीतिगत के बारे में बताया गया। हाइवे पीडी विजय वर्धन ने कहा टोल 2008 में निर्धारित किया गया जिसकी भारत सरकार से स्वीकृति लेनी होती है।
दैनिक जागरण ने लोकसभा में तत्कालीन सांसद कुंवर दानिश अली के बयान पर साल 2020 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के आश्वासन का ध्यान दिलाया।
ये रहे मौजूद
अध्यक्षता राजपाल सिंह, संचालन जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह प्रधान,कृष्ण वीर गब्बर,प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर,डॉ मनोज आधान,नितेश पंडित,सुशील प्रधान,इस्तेखार ठाकुर,डॉ जावेद,रिजवान चौधरी,मदन सैनी,रवि कुकरेजा,अजय शर्मा,खालिद चौधरी, आसपास के जिलों के अध्यक्ष सहित सैंकड़ों मौजूद थे।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
सीओ स्तुति सिंह कोतवाल मनोज बालियान,बहादुरगढ़ इंस्पेक्टर सुधीर मालिक,इंस्पेक्टर रघुराज सिंह,धौलाना इंस्पेक्टर नीरज कुमार सहित पुलिस बल तैनात रहा।
