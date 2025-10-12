पौराणिक मिनी कुंभ मेला स्थल का हापुड़ डीएम ने लिया जायजा, तैयारी में कोई लापरवाही न होने का दिया निर्देश

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ के जिलाधिकारी ने पौराणिक खादर मेला स्थल का दौरा कर बारीकी से जायजा लेते हुए जरूरी हिदायत दीं। गंगा किनारे भूकटान और जलस्तर की स्थिति को परखते हुए तैयारी में कोई भी लापरवाही अथवा ढिलाई होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

गंगा किनारे हो रहे भूकटान और जलस्तर को भी परखा डीएम अभिषेक पांडेय ने शनिवार को मिनी कुंभ गढ़ खादर मेले में होने वाले कार्य को बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। जहां उन्होंने जिला पंचायत द्वारा चिन्हित किए गए मेला स्थल से जुड़े क्षेत्र का बड़ी बारीकी के साथ जायजा लिया। गंगा किनारे बनने वाले अस्थाई स्नानघाटों के लिए भूमि चिन्हित कर बहुत जल्द काम चालू कराते हुए सभी तैयारी समय पर पूरी कराने की हिदायत दी।

डीएम ने आसपास के जंगल में खड़ीं फसलों का कटान कराते हुए सभी तैयारी जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने मेला स्थल समेत वहां तक पहुंचने वाले संपर्क मार्गों पर अस्थाई सडक़ तथा कठपुले समेत रास्ते में पडऩे वाले जलाश्यों पर अस्थाई पुलों का निर्माण जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया।