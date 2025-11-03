हादसे में सिपाही की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल; टक्कर मारने वाले की तलाश में जुटी पुलिस

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना हाफिजपुर क्षेत्र के कुराना टोल प्लाजा व पड़ाव के बीच एनएच-334 पर सोमवार दोपहर करीब एक बजे अनियंत्रित अज्ञात वाहन की टक्कर से बुलंदशहर के बाइक सवार सिपाही की मौत हो गई। पुलिस ने सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि जिला बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद के किशनपुर के चंपत सैनी के पुत्र रुकम सिंह वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती हुए थे। वर्तमान में वह जिला गाजियाबाद की पुलिस लाइन में तैनात थे। अधिकारियों ने उनकी ड्यूटी मोदीनगर क्षेत्र स्थित बैंक सुरक्षा गार्ड के रूप में लगाई थी।

बताया गया कि सोमवार दोपहर सिपाही बाइक पर सवार होकर बुलंदशहर से मोदीनगर जा रहे थे। दोपहर करीब एक बजे जब वह थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एनएच-334 स्थित कुराना टोल प्लाजा व पड़ाव के बीच पहुंचे तो अनियंत्रित वाहन के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी।

दुर्घटना में सिपाही सड़क पर गिरकर घायल हो गए। मामले की जानकारी के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और सिपाही को तत्काल अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की सूचना सिपाही के परिजनों को दी।