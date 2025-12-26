New Year पर रहें सावधान, भूलकर भी मत करना ये गलती; वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट 

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। नया साल आने से पहले ही साइबर अपराधी अलर्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया एप्स और ई-मेल पर आने वाले फर्जी मैसेज आपके फोन और बैंक अकाउंट का कंट्रोल स्कैमर्स को दे सकते हैं। इसे लेकर पुलिस ने चेतावनी भी दी है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि नए साल में बधाई के चक्कर में कहीं आपके बैंक अकाउंट खाली न हो जाए। इसको लेकर नए साल पर सावधानी बरतें, क्योंकि साइबर ठग बधाई संदेश के बहाने आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए नए नए तकनीकी अपना रहे हैं। किसी भी सोशल मीडिया पर बैंक विवरण या किसी तरह की कोई भी ओटीपी न बताएं।

उन्होंने बताया साइबर अपराधियों की ओर से भेजे गए लिंक और एपीके फाइल पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक होने के बाद बैंक खाता खाली हो जाएगा। अपरिचित किसी से भी सोशल मीडिया पर दोस्ती न गांठें। उन्हें बैंक विवरण या किसी तरह की कोई भी ओटीपी न बताएं। नए साल पर साइबर अपराधी तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।

मनोज बालियान ने बताया कि छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती हैं। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना या फाइल डाउनलोड करना भी भारी नुकसान का कारण बनती है। एक बार फोन का एक्सेस मिलते ही अपराधी आपकी निजी जानकारी, फोटो, मैसेज और बैंक डिटेल्स चुरा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि पहले से ही सतर्क रहें। शक होने पर पर पुलिस को शिकायत करें या 1930 पर संपर्क भी कर सकते हैं।

एपीके फाइल और लिंक पर न करें क्लिक नव वर्ष 2026 में महज एक हफ्ता बचा हैं। ऐसे में लोग सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म से एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई देते हैं। इसका फायदा साइबर अपराधी भी उठाएंगे। नव वर्ष पर शुभकामना संदेश वाले लिंक या फिर एपीके फाइल भेजकर लुभाएंगे और फिर जाल में फंसाकर बैंक खाता खाली कर देंगे, इस तरह आशंका को देखते हुए पुलिस अभी से लोगों को जागरूक करने में जुट गई है। नए साल में बधाई संदेश के नाम पर अनजान नंबरों से आने वाले एपीके फाइल और लिंक पर क्लिक न करें।

नकली प्राे फाइल बनाकर बढ़ाते हैं पहचान आजकल एक और नया स्कैम शुरू हो गया है। कई साइबर अपराधी पहले सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाते हैं। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाकर भरोसा जीतते हैं और फिर खास मौके पर न्यू ईयर ग्रीटिंग के साथ लिंक भेजते हैं। सामने वाला परिचित लगने के कारण लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर देते हैं। इसलिए आपको इन चीजों से बचना है।