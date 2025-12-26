Language
    New Year पर रहें सावधान, भूलकर भी मत करना ये गलती; वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट 

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:13 PM (IST)

    अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। नया साल आने से पहले ही साइबर अपराधी अलर्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया एप्स और ई-मेल पर आने वाले फर्जी मैसेज आपके फोन और बैंक अकाउंट का कंट्रोल स्कैमर्स को दे सकते हैं। इसे लेकर पुलिस ने चेतावनी भी दी है।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि नए साल में बधाई के चक्कर में कहीं आपके बैंक अकाउंट खाली न हो जाए। इसको लेकर नए साल पर सावधानी बरतें, क्योंकि साइबर ठग बधाई संदेश के बहाने आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए नए नए तकनीकी अपना रहे हैं। किसी भी सोशल मीडिया पर बैंक विवरण या किसी तरह की कोई भी ओटीपी न बताएं।

    उन्होंने बताया साइबर अपराधियों की ओर से भेजे गए लिंक और एपीके फाइल पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक होने के बाद बैंक खाता खाली हो जाएगा। अपरिचित किसी से भी सोशल मीडिया पर दोस्ती न गांठें। उन्हें बैंक विवरण या किसी तरह की कोई भी ओटीपी न बताएं। नए साल पर साइबर अपराधी तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।

    मनोज बालियान ने बताया कि छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती हैं। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना या फाइल डाउनलोड करना भी भारी नुकसान का कारण बनती है। एक बार फोन का एक्सेस मिलते ही अपराधी आपकी निजी जानकारी, फोटो, मैसेज और बैंक डिटेल्स चुरा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि पहले से ही सतर्क रहें। शक होने पर पर पुलिस को शिकायत करें या 1930 पर संपर्क भी कर सकते हैं।

    एपीके फाइल और लिंक पर न करें क्लिक

    नव वर्ष 2026 में महज एक हफ्ता बचा हैं। ऐसे में लोग सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म से एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई देते हैं। इसका फायदा साइबर अपराधी भी उठाएंगे। नव वर्ष पर शुभकामना संदेश वाले लिंक या फिर एपीके फाइल भेजकर लुभाएंगे और फिर जाल में फंसाकर बैंक खाता खाली कर देंगे, इस तरह आशंका को देखते हुए पुलिस अभी से लोगों को जागरूक करने में जुट गई है। नए साल में बधाई संदेश के नाम पर अनजान नंबरों से आने वाले एपीके फाइल और लिंक पर क्लिक न करें।

    नकली प्राे फाइल बनाकर बढ़ाते हैं पहचान

    आजकल एक और नया स्कैम शुरू हो गया है। कई साइबर अपराधी पहले सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाते हैं। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाकर भरोसा जीतते हैं और फिर खास मौके पर न्यू ईयर ग्रीटिंग के साथ लिंक भेजते हैं। सामने वाला परिचित लगने के कारण लोग बिना सोचे-समझे क्लिक कर देते हैं। इसलिए आपको इन चीजों से बचना है।

    नए वर्ष में ऐसे रखें खुद को सुरक्षित साइबर ठगी से बचने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। किसी भी मैसेज को सोच समझ कर क्लिक करें। अनजान नंबर या प्रोफाइल का मैसेज बिल्कुल न क्लिक करें। स्पेशल मैसेज भेजने के लिए किसी भी एपीके फाइल को डाउनलोड या इंस्टााल न करें। इंटर नेट मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत कर लें और बैंक से जुड़े मैसेज को आफिशियल चैनल से वेरिफाई जरूर करें। ओटीपी, पिन, सीवीवी या बैंक डिटेल्स किसी को न दें। फर्जी डिजिटल गिफ्ट और रिवार्ड से बचें।