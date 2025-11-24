बहादुरगढ़ में निकाल के घंटे भर पहले अंजान कॉलर ने रुकवा दी शादी, दुल्हन के बालिग होने का प्रमाण नहीं दे सका परिवार

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़। थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को होने वाले निकाह से कुछ घंटे पहले दुल्हन के नाबालिग होने की शिकायत अज्ञात युवक द्वारा की गई थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस एवं सीडब्ल्यूसी की टीम ने स्वजन से उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे। दस्तावेज नहीं दिखाने के बाद टीम ने दुल्हन बनीं किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए अपने कब्जे में ले लिया तथा सोमवार को उसका परीक्षण कराया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी का निकाह बुलंदशहर के कुछैला गांव में रहने वाले एक युवक के साथ तय किया था। तय कार्यक्रम के अनुसार बरात 23 नवंबर रविवार को दिन में आनी तय हुई थी। बरात के लिए खाने-पीने का सभी प्रबंध कर लिया गया था तथा टैंट आदि लगाकर बरात के स्वागत की तैयारी की जा रही थी।

इस बीच अचानक किसी ने लड़की को नाबालिग बताते हुए उच्च स्तर पर शिकायत कर दी। लखनऊ से फोन आने के बाद जिलास्तर के अधिकारियों में अफरातफरी मच गई। सूचना के बाद सीडब्ल्यूसी की टीम बहादुरगढ़ थाने पहुंची तथा वहां से पुलिस फोर्स के साथ विवाह स्थल पर पहुंच गई।