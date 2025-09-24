Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंग्रेजों की कोठी के पास सनसनीखेज वारदात, बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से क्यों लूटा टिफिन बॉक्स?

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:23 AM (IST)

    हापुड़ के बहादुरगढ़ में पलवाड़ा गांव के पास एक सर्राफा व्यापारी से लूटपाट हुई। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर व्यापारी का टिफिन बॉक्स लॉकर और दुकान की चाबी छीन ली। पीड़ित ने बताया कि बदमाश टिफिन में गहने होने के भ्रम में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बहादुरगढ़ में गहने समझ सर्राफ व्यापारी से लूटा टिफिन।

    संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में पलवाड़ा गांव के पास अंग्रेजों की कोठी के निकट बाइक सवार तीन बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस में अफरातफरी मच गई। पीड़ित ने थाने में शिकायती पत्र दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पलवाड़ा गांव के रहने वाले सतवीर सिंह लुहारी गांव में ज्वेलर्स की दुकान करते हैं। सोमवार की शाम वह दुकान बंद करने अपने गांव जा रहे थे। जैसे ही वह पलवाड़ा गांव के पास रजवाहे की पटरी पर अंग्रेजों की कोठी के निकट पहुंचे तो अचानक एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर पीड़ित की बाइक को रुकवा लिया।

    इसके बाद बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देते हुए उसका टिफिन बॉक्स, लॉकर एवं दुकान की चाबी लूट ली और वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस में अफरातफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी।

    पीड़ित ने बताया कि वह अक्सर टिफिन बॉक्स में सोने चांदी की चीज रखकर ले जाता था। ऐसे में बदमाशों को लगा होगा कि संभवत टिफिन बॉक्स में सोने चांदी के गहने है। पीड़ित ने बताया कि 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में नमाज के दौरान दो पक्षों में पथराव, तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात

    बता दें कि इसी स्थान से कुछ दूरी पर करीब तीन माह पूर्व दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से डेढ़ लाख रुपये की लूट कर ली थी, जिसका आज तक भी पर्दाफाश नहीं हो पाया है।

    वहीं, इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज मलिक ने बताया कि पीड़ित के शिकायती पत्र पर मामले की जांच की जा रही है।