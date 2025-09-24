अंग्रेजों की कोठी के पास सनसनीखेज वारदात, बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से क्यों लूटा टिफिन बॉक्स?

हापुड़ के बहादुरगढ़ में पलवाड़ा गांव के पास एक सर्राफा व्यापारी से लूटपाट हुई। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर व्यापारी का टिफिन बॉक्स लॉकर और दुकान की चाबी छीन ली। पीड़ित ने बताया कि बदमाश टिफिन में गहने होने के भ्रम में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में पलवाड़ा गांव के पास अंग्रेजों की कोठी के निकट बाइक सवार तीन बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस में अफरातफरी मच गई। पीड़ित ने थाने में शिकायती पत्र दिया है।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पलवाड़ा गांव के रहने वाले सतवीर सिंह लुहारी गांव में ज्वेलर्स की दुकान करते हैं। सोमवार की शाम वह दुकान बंद करने अपने गांव जा रहे थे। जैसे ही वह पलवाड़ा गांव के पास रजवाहे की पटरी पर अंग्रेजों की कोठी के निकट पहुंचे तो अचानक एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर पीड़ित की बाइक को रुकवा लिया।

इसके बाद बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देते हुए उसका टिफिन बॉक्स, लॉकर एवं दुकान की चाबी लूट ली और वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस में अफरातफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी।