हापुड़: बाबूगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर; ड्राइवर की हालत गंभीर
बाबूगढ़ में पुराने हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में ट्रक चालक अरम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाबूगढ़। शनिवार दोपहर को थाना क्षेत्र में पुराने हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाबूगढ़ की ओर जा रहे ट्रैक्टर-ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने वाहनों को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया है।
पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार ट्रक दिल्ली की ओर जा रहा था। उसके आगे एक ट्रैक्टर-ट्रेलर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर अरमान, जो मोहम्मद अली का बेटा और लालवारा गांव, शाहबाद थाना, अमरोहा जिले का रहने वाला है, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकहेड़ा में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
ट्रैक्टर ड्राइवर भी घायल हुआ है, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है। ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है और सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।