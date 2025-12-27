हापुड़: बाबूगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर; ड्राइवर की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बाबूगढ़। शनिवार दोपहर को थाना क्षेत्र में पुराने हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाबूगढ़ की ओर जा रहे ट्रैक्टर-ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने वाहनों को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार ट्रक दिल्ली की ओर जा रहा था। उसके आगे एक ट्रैक्टर-ट्रेलर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर अरमान, जो मोहम्मद अली का बेटा और लालवारा गांव, शाहबाद थाना, अमरोहा जिले का रहने वाला है, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकहेड़ा में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।