    हापुड़ में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित ऑटो कार और मच गई चीख-पुकार; बच्चों समेत चार लोग घायल

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:08 PM (IST)

    हापुड़ के कन्नौर गांव के पास वैठ-कुटी मार्ग पर एक अनियंत्रित ऑटो पलटने से चार यात्री घायल हो गए। बहादुरगढ़ निवासी सौरभ ऑटो चला रहा था। राहगीरों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है। घायलों में रविंद्र मौसम उसका पुत्र सूरज और एक अन्य बच्चा शामिल हैं।

    अनियंत्रित होकर वैठ- कुटी मार्ग पर आटो पलटा, चार घायल

    संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में कन्नौर गांव के पास शुक्रवार की दोपहर एक अनियंत्रित ऑटो पलटने से दुर्घटना में चार यात्री घायल हो गए। राहगीरों एवं पुलिस की मदद से यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आटो को अपने कब्जे में ले लिया है।

    बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के नगला बड़ का रहने वाला सौरभ आटो चलाने का कार्य करता है। शुक्रवार को वह आटो में सवारी लेकर वैठ- कुटी मार्ग पर जा रहा था। इसी बीच कन्नौर के पास पहुंचने पर अचानक आटो अनियंत्रित होकर पलट गया।

    इसके कारण आटो में बैठी सवारी सड़क पर गिरकर घायल हो गई। चींख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों एवं वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भेजते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आटो को कब्जे में ले लिया। दुर्घटना में कन्नौर का रहने वाला रविंद्र, भदस्याना की रहने वाली महिला मौसम और उसका पुत्र सूरज तथा एक अन्य बच्चा घायल हो गया है।