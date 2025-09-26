हापुड़ में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित ऑटो कार और मच गई चीख-पुकार; बच्चों समेत चार लोग घायल

हापुड़ के कन्नौर गांव के पास वैठ-कुटी मार्ग पर एक अनियंत्रित ऑटो पलटने से चार यात्री घायल हो गए। बहादुरगढ़ निवासी सौरभ ऑटो चला रहा था। राहगीरों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है। घायलों में रविंद्र मौसम उसका पुत्र सूरज और एक अन्य बच्चा शामिल हैं।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के नगला बड़ का रहने वाला सौरभ आटो चलाने का कार्य करता है। शुक्रवार को वह आटो में सवारी लेकर वैठ- कुटी मार्ग पर जा रहा था। इसी बीच कन्नौर के पास पहुंचने पर अचानक आटो अनियंत्रित होकर पलट गया।