हापुड़ से सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, लोगों को डरा रहा अस्थमा के मरीजों का ये आंकड़ा

मुकुल मिश्रा, हापुड़। हापुड़ जिले में पिछले पांच वर्षों में अस्थमा के मरीजों की संख्या में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की मानें तो इसका मुख्य कारण पिछले वर्षों में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण का स्तर है, साथ ही कोरोना वायरस के दौरान फेफड़ों में आई कमजोरी है। जिसके कारण ही लगातार अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पिछले पांच वर्षों में करीब 2.11 लाख इन्हेलर बांटे जा चुके हैं। इस वर्ष 7579 नए मरीज चिह्नित हुए हैं। वहीं, दूसरी ओर जिले के सरकारी अस्पतालों में आज तक एक भी छाती रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं हो सकी है। ऐसे में मरीजों का उपचार फिजीशियन द्वारा ही किया जाता है।

सीएचसी में तैनात फिजीशियन डॉ. अशरफ अली ने बताया कि प्रदूषण में उड़ने वाले धूल के कण सांस नलिकाओं में जाने से संक्रमण फैलता है। इस हालत में मरीज को पीला बलगम, खांसी, छाती में जकड़न, छाती में हल्के दर्द की शिकायत रहती है। सांस रोगियों में सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, कुछ दूरी तय करने पर सांस फूलने जैसी समस्याएं होती हैं।

मौसम में सर्दी बढ़ने से पुराना मर्ज भी उखड़ जाता है। जिसके कारण मरीजों की समस्या बढ़ रही है। जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी, वैसे-वैसे की सांस के मरीजों की समस्या भी बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ना शुरू हो गया है। वातावरण में धूल और धुआं उड़ रहा है, जिससे सबसे अधिक समस्या बढ़ती है। ऐसे में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सांस के मरीजों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें। चिकित्सक की सलाह लेकर अस्थमा के मरीज इन्हेलर की डोज के बढ़ा दें। यदि किसी मरीज ने दवाई लेना बंद कर दिया है तो तत्काल पहले चिकित्सक से परामर्श लें और अपनी दवाइयों को शुरू कर लें।