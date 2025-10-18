एआई से युवती की आपत्तिजनक फोटो बनाकर होने वाले मंगेतर को भेजी, पहले भी दो बार तुड़वा चुका था रिश्ता

केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का दुरुपयोग कर एक युवती की आपत्तिजनक फोटो बनाकर उसके होने वाले दूल्हे को भेजी दी। आरोपित का मकसद युवती का रिश्ता तोड़ना और उसके स्वजन की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपित की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में नगर के एक मोहल्ले के युवक ने बताया कि उसकी बहन का विवाह एक माह पहले एक युवक से तय हुआ था। खुशियों के इस पल को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कड़वा बना दिया। आरोपित ने बहन के होने वाले दुल्हे के फोन पर एआई से एडिट की गई आपत्तिजनक फोटो भेजी और रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। आरोपित ने काॅल पर धमकी दी कि वह बहन का रिश्ता पहले भी दो जगहों से तुड़वाया चुका है। आरोपित ने बहन से कोर्ट शादी करने की बात कही। रिश्ता नहीं तोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।