    एआई से युवती की आपत्तिजनक फोटो बनाकर होने वाले मंगेतर को भेजी, पहले भी दो बार तुड़वा चुका था रिश्ता

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:55 AM (IST)

    हापुड़ में एक अज्ञात व्यक्ति ने एआई का इस्तेमाल कर एक युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें उसके मंगेतर को भेज दीं, जिससे शादी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। आरोपी ने पहले भी दो शादियां तुड़वाने और कोर्ट मैरिज करने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, क्योंकि परिवार को डर है कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती हैं।

    पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अज्ञात आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज।

    केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का दुरुपयोग कर एक युवती की आपत्तिजनक फोटो बनाकर उसके होने वाले दूल्हे को भेजी दी।

    आरोपित का मकसद युवती का रिश्ता तोड़ना और उसके स्वजन की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपित की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में नगर के एक मोहल्ले के युवक ने बताया कि उसकी बहन का विवाह एक माह पहले एक युवक से तय हुआ था। खुशियों के इस पल को किसी अज्ञात व्यक्ति ने कड़वा बना दिया।

    आरोपित ने बहन के होने वाले दुल्हे के फोन पर एआई से एडिट की गई आपत्तिजनक फोटो भेजी और रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। आरोपित ने काॅल पर धमकी दी कि वह बहन का रिश्ता पहले भी दो जगहों से तुड़वाया चुका है। आरोपित ने बहन से कोर्ट शादी करने की बात कही। रिश्ता नहीं तोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।

    आरोपित की काॅल रिकार्डिंग पीड़ित के पास सुरक्षित है। पीड़ित परिवार को डर है कि आरोपित भविष्य में ऐसी एडिट फोटो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर सकता है, जिससे उनकी बहन और पूरे परिवार की इज्जत पर बट्टा लग सकता है। इस घटना से परिवार की समाज में बदनामी हो चुकी है और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है।

    पीड़ित ने आठ अक्टूबर 2025 को थाना हापुड़ नगर में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। निराश होकर पीड़ित ने 15 अक्टूबर को एसपी हापुड़ को शिकायती पत्र सौंपा। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में अज्ञात आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

