'थोड़ी देर में आती हूं'...बेटे से कहकर घर से निकली महिला लेकिन नहीं लौटी घर, नहर किनारे मिला शव

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। नहर किनारे विधवा महिला का शव मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट की टीम घटना स्थल की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं स्वजन इस घटना को लेकर हत्या की आशंका जता रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के बरदहा गांव निवासी 35 वर्षीय फूलन देवी 35 पत्नी स्व. राधेश्याम रविवार की शाम करीब पांच बजे अपने घर से बेटे खुशहाल से यह कहकर निकली थी कि वह थोड़ी देर बाद घर आ जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन रातभर घर नहीं पहुंची। सुबह बेटा खुशहाल अपने चाचा रवि के साथ मां को ढूंढने निकला। तभी सदर कोतवाली के बरदहा सहजना मार्ग स्थित राजरानी इंटर कॉलेज के आगे फूलन देवी का शव खेत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस व फील्ड यूनिट टीम ने मौके पर जाकर करीब आधे घंटे तक घटनास्थल की जांच पड़ताल की। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता व सीओ सदर राजेश कमल भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी हासिल की।