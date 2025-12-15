'थोड़ी देर में आती हूं'...बेटे से कहकर घर से निकली महिला लेकिन नहीं लौटी घर, नहर किनारे मिला शव
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक महिला का शव नहर के किनारे मिला। महिला अपने बेटे से थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। नहर किनारे विधवा महिला का शव मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट की टीम घटना स्थल की जांच पड़ताल कर रही है।
वहीं स्वजन इस घटना को लेकर हत्या की आशंका जता रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के बरदहा गांव निवासी 35 वर्षीय फूलन देवी 35 पत्नी स्व. राधेश्याम रविवार की शाम करीब पांच बजे अपने घर से बेटे खुशहाल से यह कहकर निकली थी कि वह थोड़ी देर बाद घर आ जाएगी।
लेकिन रातभर घर नहीं पहुंची। सुबह बेटा खुशहाल अपने चाचा रवि के साथ मां को ढूंढने निकला। तभी सदर कोतवाली के बरदहा सहजना मार्ग स्थित राजरानी इंटर कॉलेज के आगे फूलन देवी का शव खेत में पड़ा मिला।
सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस व फील्ड यूनिट टीम ने मौके पर जाकर करीब आधे घंटे तक घटनास्थल की जांच पड़ताल की। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता व सीओ सदर राजेश कमल भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी हासिल की।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्वजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद भी मौत की सही पुष्टि हो सकेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।