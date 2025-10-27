Language
    हमीरपुर में खेत में मिला महिला का अधजला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आंशका

    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:24 PM (IST)

    हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में एक महिला का अधजला शव खेत में मिला। ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। महिला का चेहरा और शरीर बुरी तरह जले हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। डाग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मौदहा कोतवाली के रीवन करहिया गांव में खेत के पास मिला महिला का अधजला शव। ग्रामीण दुष्कर्म के बाद जता रहे हत्या की आशंका। मृतका का चेहरा, शरीर के अंग बुरी तरह जले। सूचना पर मौदहा कोतवाली पुलिस पहुंची। पुलिस हत्या के साक्ष्य जुटाने में लगी। डाग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम भी जांच को पहुंची।

