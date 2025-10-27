हमीरपुर में खेत में मिला महिला का अधजला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आंशका

हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में एक महिला का अधजला शव खेत में मिला। ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। महिला का चेहरा और शरीर बुरी तरह जले हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। डाग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है।