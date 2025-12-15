Language
    हमीरपुर में पत्नी को गला दबाकर मार डाला, हत्या करके भाग रहे पति को ग्रामीणों ने दबोचा

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    हमीरपुर के बांक गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच तीन साल से विवाद चल रहा था और वे अलग रह रहे थे। हत्या के बाद भाग ...और पढ़ें

    मृतका अर्चना। सौजन्य स्वजन व आरोपित पति धर्मेंद्र। जागरण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर में पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद भाग रहे पति को ग्रामीणों ने दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह से दोनों के बीच चला आ रहा विवाद है। दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    मायके में रह रही पत्नी की पति ने गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया। जिसे ग्रामीणों ने दबोच लिया। स्वजन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जिस पर पुलिस महिला को लेकर अस्पताल पहुंची। जहां डाक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक घटना को लेकर कोई तहरीर नहीं दी गई है।


    थाना सुमेरपुर के बांक गांव निवासी रामदास ने अपनी 28 वर्षीय पुत्री अर्चना की शादी वर्ष 2020 में जालौन जनपद के रामपुरा थानाक्षेत्र के छेवना गांव निवासी धर्मेंद्र के साथ की थी। चाचा नेतराम कुशवाहा ने बताया कि भतीजी अर्चना के करीब तीन वर्ष पहले पुत्र होने के बाद पति से विवाद हो गया था और वह मायके में आकर रह रही थी। इसका पति से मेंटीनेंस का मुकदमा चल रहा था।

     

    सोमवार को जब उसका भाई रामदास, भाभी फुलझरिया तथा वह खेतों में गए हुए थे। तभी उसका पति धर्मेंद्र घर पहुंचा और पत्नी को अकेला पाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। शाम करीब साढ़े पांच बजे जब वह लोग घर पहुंचे, महिला को बेसुध पड़ा देख सन्न रह गए। उन्होंने तत्काल पुलिस की सूचना दी। पिता रामदास ने बताया कि मौके से भाग रहे पति को छोटे भाई नेतराम एवं ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला व उसके पति को हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

     

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पति को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से मृतका के स्वजन बेहाल हैं। मृतका अपने पीछे तीन वर्षीय पुत्र रेहान को रोता बिलखता छोड़ गई है। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पति को हिरासत में लिया गया है। अभी तक कोई तहरीर नही मिली। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।