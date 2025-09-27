Language
    मजदूरी मांगने पर दो भाईयों ने घर में घुसकर डंडे से पीटा, पैर और आंख में आई चोट

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:40 AM (IST)

    बिंवार में मजदूरी के पैसे मांगने पर दो भाइयों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर लाठी-डंडों और चाकू से हमला कर दिया जिससे उसके पैर और आंख में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित ने अपने पुत्र के साथ थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने घायल पिता-पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच कर रही है।

    मजदूरी मांगने पर दो भाईयों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे से किया हमला। जागरण

    संवाद सूत्र, बिंवार । मजदूरी के रुपया के मांगने पर रात को घर में घुसकर दो भाइयों ने लाठी-डंडा व चाकू से हमला करने से पैर आंख में गंभीर चोट आ गई। पीड़ित घायल ने पुत्र के साथ आकर दोनों भाइयों के खिलाफ थाना में तहरीर दी है। थाना के रोहारी गांव के प्रताप ने बताया कि गांव के बच्चा व वृंदावन पुत्रगण लुक्का कुशवाहा से मजदूरी के रुपये मांगने पर नाराजगी जाहिर कर अभद्रता करते हुए मना कर दिया।

    ग्रामीणों को रुपये न देने पर उलाहना करने पर दोनों भाई नाराज हो गए। रात को घर में दरवाजा बंद कर सो रहा था। तभी करीब साढ़े 10 बजे दोनों भाई आकर दरवाजा में लाठी से ठोकर मारने लगे। पीड़ित ने दरवाजा खोला तो दोनों भाई उसके घर के अंदर घुसकर जाति सूचक शब्दों से अभद्रता करने लगे।

    पैर और आंख में आई चोट

    विरोध करने पर दोनों ने लाठी डंडा से मारपीट करने लगे। जिससे उसके पैर व आंख में गंभीर चोट आ गई। चाकू से वार करने पर बचाव करते समय हाथ की उंगली कट जाने से घायल हो गया। पुत्र शैलेंद्र के बीच बचाव के करने पर लाठी से मारपीट करने से हाथ शरीर कान में गंभीर चोट आ गई है।

    दोनों भाई जान से मार देने की धमकी देते हुए भाग गए। अपने पुत्र के साथ आए पीड़ित ने दोनों भाइयों के खिलाफ थाना में तहरीर दी है। पुलिस ने पिता पुत्र दोनों को छानी सीएचसी में ले जाकर डाक्टरी परीक्षण कराकर उपचार कराया है। थानाध्यक्ष नंदलाल प्रजापति ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।