    UP Panchayat Election 2026: चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा, इस जिले के 4 ब्लाक में मिले 6660 फर्जी मतदाता

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:19 PM (IST)

    UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक जिले के चार ब्लॉकों में डुप्लीकेट मतदाताओं का सर्वे किया गया, जिसमें 6660 फर्जी मतदाता पाए गए। इन सभी के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है।    

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। UP Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव को लेकर शुरू किए गए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान आयोग द्वारा भेजी गई संभावित फर्जी मतदाताओं की सूची का चार ब्लाकों के बीएलओ द्वारा किए गए सर्वे में जिले में 6660 मतदाता फर्जी पाए गए हैं। जिनकी सूची तैयार कर ली गई है। वहीं अभी तक तीन ब्लाकों के बीएलओ द्वारा सर्वे रिपोर्ट नही दी गई है। जिसे शीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ला ने बताया कि आयोग द्वारा संभावित फर्जी मतदाताओं की जारी की गई सूची में कुल 96609 मतदाताओं के नाम शामिल थे। जिसकी जांच के लिए सातों ब्लाकों में बीएलओ को सर्वे कार्य में लगाया गया था। चार ब्लाकों का यह सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। जिसमें कुल 6660 मतदाता फर्जी पाए गए हैं। जिसमें सबसे अधिक फर्जी मतदाता राठ क्षेत्र में 3390 पाए गए हैं। इसके साथ ही गोहांड क्षेत्र में 2551 फर्जी मतदाता व सरीला क्षेत्र में 717 व सबसे कम कुरारा में सिर्फ दो फर्जी मतदाता पाए गए हैं।

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभी तक सुमेरपुर मौदहा व मुस्करा ब्लाक में अभी तक सर्वे पूरा नही हो सका है। जिसके कारण उसकी रिपोर्ट नही आ सकी है। जल्द ही रिपोर्ट मंगाई जा रही है।


    ब्लाक संभावित डुब्लीकेट मतदाता सर्वे के बाद मिले मतदाता

    • कुरारा 9143 02
    • सुमेरपुर 22947 00
    • मौदहा 20037 00
    • मुस्करा 15502 00
    • राठ 8561 3390
    • गोहांड 10690 2551
    • सरीला 9729 717