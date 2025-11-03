UP Panchayat Election 2026: चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा, इस जिले के 4 ब्लाक में मिले 6660 फर्जी मतदाता

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। UP Panchayat Election 2026: पंचायत चुनाव को लेकर शुरू किए गए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान आयोग द्वारा भेजी गई संभावित फर्जी मतदाताओं की सूची का चार ब्लाकों के बीएलओ द्वारा किए गए सर्वे में जिले में 6660 मतदाता फर्जी पाए गए हैं। जिनकी सूची तैयार कर ली गई है। वहीं अभी तक तीन ब्लाकों के बीएलओ द्वारा सर्वे रिपोर्ट नही दी गई है। जिसे शीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ला ने बताया कि आयोग द्वारा संभावित फर्जी मतदाताओं की जारी की गई सूची में कुल 96609 मतदाताओं के नाम शामिल थे। जिसकी जांच के लिए सातों ब्लाकों में बीएलओ को सर्वे कार्य में लगाया गया था। चार ब्लाकों का यह सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। जिसमें कुल 6660 मतदाता फर्जी पाए गए हैं। जिसमें सबसे अधिक फर्जी मतदाता राठ क्षेत्र में 3390 पाए गए हैं। इसके साथ ही गोहांड क्षेत्र में 2551 फर्जी मतदाता व सरीला क्षेत्र में 717 व सबसे कम कुरारा में सिर्फ दो फर्जी मतदाता पाए गए हैं।